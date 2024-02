Gyász

Elhunyt Belénessy Csaba

Hetvennégy éves korában elhunyt Belénessy Csaba újságíró és médiaszakember, a Magyar Távirati Iroda volt vezérigazgatója - közölte családja. 2024.02.11 16:14 MTI

Belénessy Csaba 1949. november 11-én született Zákányban. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképző karán, magyar-népművelés szakán kapott diplomát 1987-ben.



A Zsolnay Porcelángyár művezetőjeként dolgozott 1968-1981 között, közben 1972-től a Dunántúli Napló és a Pécsi Rádió külső munkatársa volt.



Immár főállásban 1981-ben került a Pécsi Rádióhoz, 1984-1985-ben a Dunántúli Napló munkatársa, majd 1986-tól a Kossuth Rádió pécsi tudósítója volt. 1982 és 1989 között a Magyar Rádió Ötödik Sebesség című ifjúsági műsorát szerkesztette.



A rendszerváltást követően 1989-ben alapítója volt a Helyzet című dél-dunántúli hetilapnak, amelynél társszerkesztő lett. A Pécsi Extra és az Esti Extra főszerkesztői posztját 1990-92-ben látta el, miközben 1990-ben a Magyar Rádió Vasárnapi Újság című műsorának műsorvezetőjeként folytatta rádiós munkásságát is. Itt 1997-ben és 2006-ban felelős szerkesztő, közben 1992-1996 között a Határok nélkül és a Helykereső szerkesztője is volt.



Televíziós karrierje 1997-ben kezdődött, 2004-ig vezette a Magyar Televízió (MTV) Rt. Regionális, Kisebbségi és Határon túli Főszerkesztőségét, közben 2000-ben A Hét főszerkesztője, 2000-2003 között az MTV Rt. hírigazgató-helyettese is volt.



Az MTV-től, a Duna TV-hez ment, ahol 2004-2005-ben alelnök volt.

Utóbb alapító főszerkesztője volt a Lánchíd Rádiónak 2007-től.



A Magyar Távirati Iroda stratégiai alelnöke lett 2008-ban, majd 2010. november 18-án megválasztották a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatójának, a posztot 2012. december 31-ig töltötte be.



2013-tól a Crossborder Film cégvezetője, 2020-tól a Mediaworks Hungary Zrt. tartalomfejlesztési tanácsadójaként tevékenykedett, emellett a Pécsi Labdarúgás Nagyjaiért Alapítvány kuratóriumának elnöke volt.



Számos díjat kapott újságírói és médiaszakemberi teljesítményéért, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést 2021-ben ítélték oda Belénessy Csabának. 1990-ben elnyerte a Telefaktum országos tv-fesztivál fődíját, 1999-ben megkapta Pécs város sajtódíját.