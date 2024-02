Botrány

LMP: legyenek visszavonhatók az állami kitüntetések

2024.02.11 15:12 MTI

Az LMP felszólítja a kormányt: haladéktalanul tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az állami kitüntetések visszavonhatók legyenek a meghatározott szándékos bűncselekményért elítéltek esetében - jelentette ki az ellenzéki párt népjóléti és családügyi szakszóvivője vasárnapi, online közvetített sajtótájékoztatóján.



Hohn Krisztina azt mondta, a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekért elítélt bicskei gyermekotthon egykori igazgatójának példája mutatja, miért kell lehetővé tenni a visszavonást az elismerésre méltatlanná vált személyek esetében.



A jogszabály csak az elismerés adományozásának a módját írja elő, de nem szól a visszavonás lehetőségéről - közölte.



"Jogos társadalmi felháborodást váltott ki Novák Katalin kegyelmi ügye, amelynek meg is lett a következménye" - mondta az ellenzéki párt politikusa. Hozzátette: az is jogos felháborodást vált ki, amikor olyan személy birtokol állami kitüntetést, akt jogerősen elítéltek. Ez rossz fényt vet azokra a becsületes emberekre is, akik szintén állami kitüntetésben részesültek - emelte ki.