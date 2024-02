Pedofília

Novák Katalin lemondását és Varga Judit közéletből távozását követelték a Momentum tüntetésén a Sándor-palotánál

Tüntetést tartottak a Momentum Mozgalom szervezésében a budai Várban, a Sándor-palotánál pénteken. A demonstrálók Novák Katalin köztársasági elnök lemondását követelték, az ellen tiltakozva, hogy az államfő kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon kényszerítés miatt elítélt korábbi igazgatóhelyettesének. Követelték továbbá, hogy távozzon a közéletből Varga Judit, aki korábbi igazságügyi miniszterként ellenjegyezte a kegyelmet.



Az eseményen a Momentum elnöke azt hangoztatta: Novák Katalin azt a minden vita felett álló közmegegyezést rúgta fel, hogy gyermekek kárára elkövetett bűncselekményre nincs mentség, vagyis az államfő a kegyelmi döntéssel tettestárssá vált. Novák Katalinnak ezek után le kell mondania - jelentette ki Donáth Anna.



Úgy vélekedett: egy normális országban a köztársasági elnök a nemzet lelkiismerete. Ugyanis - folytatta - a jog nem mindig egyenlő az igazságossággal, ilyenkor jön az elnöki kegyelem. Novák Katalin viszont a bicskei gyermekek igazságát vette el - mondta.



Majd az államfőnek címezte a szavait: "arra kérlek, állj ki, és mondj valamit (...) azért, mert ez lenne az emberi. (...) Hogy tudsz a gyermekeid szemébe nézni, nem szégyelled magad?" - fogalmazott az ellenzéki politikus.

Arról is szólt, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszternek, a kegyelem ellenjegyzőjének is távoznia kell a közéletből, mert ilyen ember nem képviselheti a magyar embereket az Európai Parlamentben.



Végül Donáth Anna arra szólított fel mindenkit, hogy mindaddig, amíg Novák Katalin le nem mond, minden este demonstráljanak a Sándor-palotánál, országszerte és a külföldi magyar nagykövetségek előtt is.



A tüntetésen Orosz Anna, a Momentum országgyűlési képviselője azt mondta, Novák Katalin az áldozatokat köpte szembe kegyelmi döntésével.



"Az igazságos világba vetett hitünket kérdőjelezte meg, azt az alapigazságot, hogy gyerekeket soha nem bántunk" - tette hozzá.



Közölte: azért tiltakoznak, mert K. Endre, aki hosszú éveken át nézte tétlenül, hogy gyermekeket szexuálisan abuzálnak, kegyelemben részesült. Ez azt is jelenti, hogy mostantól pedagógusként szabadon űzheti a foglalkozását - jegyezte meg Orosz Anna.



Úgy fogalmazott, az áldozatok többsége nehéz körülmények között él, mégis bátran kezdtek beszélni arról, ami velük történt, és "amikor kezdtek volna kievickélni, akkor lökte vissza őket a gödör legmélyére" Novák Katalin.



"Most az áldozatokért vagyunk itt, vállaljunk velük szolidaritást!" - szólított fel a momentumos képviselő.



Jámbor András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője arról beszélt, egy felmérés szerint a magyarok 74 százaléka gondolja úgy, hogy Novák Katalinnak távoznia kell az államfői posztról.



Megbocsáthatatlannak nevezte, ami a bicskei gyermekotthonban történt, és szerinte a fideszes politikusoknak ezt ki is kellett volna mondaniuk.



Úgy fogalmazott, sajnálja és szégyelli magát a történtek miatt, majd azt hangsúlyozta: biztonságot, jövőt és igazságot akarnak a gyermekeknek.



Jámbor András bejelentette: javaslatot nyújtanak be az Országgyűlésnek a gyermekvédelem megerősítése érdekében.



Ésik Sándor ügyvéd, a Diétás Magyar Múzsa alapítója szerint a magyar állam elárulta a bicskei gyermekotthon lakóit, és egy gyermek halála is szárad az intézmény vezetőinek a lelkén.



Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke szintén úgy fogalmazott: a kegyelmi döntés "szembe köpi az áldozatokat", sőt minden jóérzésű embert. Szerinte nemcsak Novák Katalinnak és Varga Juditnak kell vállalnia a felelősséget az ügyben, hanem mindenkinek, aki nem próbálta megakadályozni a döntést.



Pető Attila, aki papi szexuális molesztálás áldozata, azt mondta: Novák Katalin és Varga Judit elfelejtett bocsánatot kérni az áldozatoktól. Arra kérte őket, hogy ezt tegyék meg.