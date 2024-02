Gyilkosság

Emberölés miatt fegyházbüntetésre ítélték a kisgyermekét halálra éheztető csepregi házaspárt

Emberölés bűntettében és négy kiskorú gyermek veszélyeztetésében mondta ki bűnösnek a Szombathelyi Törvényszék pénteken első fokon azt a csepregi házaspárt, amely halálra éheztette két és fél éves kisfiát, és nemtörődömségével a többi gyermekét is veszélyeztette.



Az anyát 18 év, az apát 16 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság, amely kimondta azt is: egyikük sem bocsátható feltételesen szabadságra.



Az ítélettel megvonták mindkét szülői felügyeleti jogait, továbbá véglegesen eltiltották őket minden olyan foglalkozástól, amelynek során 18 év alatti nevelését, felügyeletét, gyógykezelését végeznék.



A házaspár nem gondoskodott megfelelő módon a gyerekek ellátásáról és neveléséről, rendszeresen bezárták, órákra magukra hagyták őket, a súlyos testi fogyatékossággal született kisfiút pedig gyakran ütötték, a halála előtt pedig legalább négy hónapon keresztül éheztették.



A kisfiú csontra soványodott, izomzata szinte teljesen elsorvadt, és noha halálát közvetlenül egy bakteriális fertőzés, gennyes tüdőgyulladás okozta, az orvosszakértői szakvélemény szerint a folyamatos éheztetés miatti legyengült állapota is a halálához vezetett volna.



A bírósági tárgyalás során felmerült, vajon mennyire hibáztathatók a családdal kapcsolatba került szociális és egészségügyi szakemberek - védőnő, háziorvos, család- és gyermekvédelmi szolgálat - azért, mert nem vették észre, hogy a gyermekek veszélyben vannak.



Az ítéletben a törvényszéki bíró emlékeztetett arra, hogy a Covid-járvány idején a szakembereknek is kapcsolattartási nehézségeik voltak, illetve a szülők mindent megtettek azért, hogy mulasztásaik ne derüljenek ki: az elhanyagolt lakást kitakarították, a gyerekeket a látogatások előtt kimosdatták.



Az orvosszakértői vélemény szerint azonban a kisfiú halála előtt néhány héttel a szakembereknek már látniuk, tapasztalniuk kellett volna, hogy a két és fél éves kisfiú egészségileg milyen rossz állapotba került, a súlya 8 kilóra csökkent.



A törvényszék az ítéletben megállapította: a szülők fizikailag és érzelmileg is elhanyagolták a gyermeket, nem vitték orvoshoz, amikor bakteriális fertőzés miatt gennyes tüdőgyulladásban szenvedett, a kisfiú végletesen legyengült állapota hozzájárult a halálához.



A bíróság rámutatott: az emberölés bűncselekménye mulasztással is megvalósítható. Az ölési szándékot pedig alátámasztotta az anya korábbi vallomása, amelyben a vádlott kimondta: "elhatároztam, hogy nem törődöm vele, és tudtam, hogy ebbe bele fog halni" - idézte a pénteki tárgyaláson a bíró.



Az elsőfokú ítélet ellen az asszony és védője, valamint az apa és védője is a büntetés enyhítéséért fellebbezett. Az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn az esetleges fellebbezés bejelentésére.



Az ítélet nem jogerős.