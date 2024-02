Belpolitika

Óriásplakát-kampány indul az anyaság propagálására a Mi Hazánk képviselőjének támogatásával

Szükségesnek tartják, hogy a nyugdíj megállapításakor is vegyék figyelembe, ki hány gyermeket nevelt fel, akárcsak azt, hogy "anyabarát államigazgatás" jöjjön létre Magyarországon. 2024.02.09 15:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Lakatos Péter

Óriásplakát-kampányt indít az anyaság propagálására az Anya-Ország Alapítvány a Mi Hazánk Mozgalom egyik országgyűlési képviselőjének anyagi támogatásával - jelentette be Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.



Elmondta: míg januárban az apai értékekre irányították rá ilyen módon a figyelmet, most azt hirdetik országszerte mintegy félszáz óriásplakáton, hogy "a nők legnagyobb dicsősége az anyaság" és "a gyermek áldás". Mindkét kampányt Novák Előd e célra felajánlott egy évi fizetéséből finanszírozzák.



Politikai és társadalmi szemléletváltást sürgetve a politikus arról beszélt: soha nem született Magyarországon olyan kevés gyermek, mint tavaly, miközben a korábbi 1,59-ről 1,5-re esett a termékenységi arányszám, az évtized végére mintegy 170 ezerrel csökken a szülőképes korú nők száma.



Kiemelte, nemcsak Magyarország, hanem egész Európa feladata, hogy beillessze a hagyományos családmodellt a modern világba "egy családellenes társadalomban", ezért szükségesnek tartják, hogy a nyugdíj megállapításakor is vegyék figyelembe, ki hány gyermeket nevelt fel, akárcsak azt, hogy "anyabarát államigazgatás" jöjjön létre Magyarországon.



A progresszió jegyében valójában a család elleni támadások zajlanak, és olyan ideológiák jelentek meg, amelyek a gyermekvállalást mint rosszat, elkerülendő feladatot állítják elénk - fogalmazott Dúró Dóra.



Hangsúlyozta: "Magyarországnak elfogyott az ideje", csak úgy lehet megállítani a bevándorlást, ha "termékenységtudatos társadalomban élünk".