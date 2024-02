FKF

Hétvégén kezdődik az idei lomtalanítás Budapesten

Hétvégén kezdődik az idei lomtalanítás a fővárosban: a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divíziójának munkatársai kerületről kerületre haladva szállítják el a hulladékot - közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a Budapesti Közművek keretein belül önállóan működő FKF Hulladékgazdálkodási Divízió évente egyszer, külön díjazás nélkül szállítja el a budapesti háztartásoktól a szabályosan kihelyezett nagydarabos hulladékot előre meghirdetett időpontokban, amelyeket az év során folyamatosan tesznek közzé a www.fkf.hu oldalon.



Idén a fővárosban február 12-én Csepelen (XXI. kerület) kezdődik az éves lomtalanítási program, majd Belváros-Lipótváros (V. kerület), Budavár (I. kerület) és a XVI. kerület következik - tették hozzá.



Kiemelték, hogy az FKF a lomtalanítási tervet, a körzeteket és a kapcsolódó tájékoztatást is a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve szervezi.



A társaság azt kéri, hogy a lomtalanításra vonatkozó előírásokat mindenki tartsa be, és csak olyan holmit helyezzen ki, ami nem gyűjthető szelektíven és nem károsítja a környezetet, tehát kizárólag nagydarabos hulladék (például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki.



Tilos a lomnak nem minősülő hulladékféleségek kihelyezése. Így például háztartási hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék, elektromos és elektronikai hulladék, és építési-bontási törmelék, sitt sem helyezhető ki a házak elé, de föld, síküveg, zöldhulladék, textil, ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék, és veszélyes hulladék sem kerülhet a közterületekre - hangsúlyozták.



A Budapesti Közművek arra kéri a fővárosiakat, hogy a lomot kizárólag a kikészítés napján, 18 óra után helyezzék ki a lakóházuk előtti, hulladékgyűjtő járművekkel jól megközelíthető közterületre; ne a parkoló autók mögé pakoljanak, mert úgy a társaság járművei nem tudják megközelíteni a lomkupacokat (ha lehetséges, a társasházak jelöljenek ki egy-egy helyet, ahová a lakók kihelyezhetik a nagydarabos hulladékokat); zöldterületre ne pakoljanak, óvják a környezetet! - írták.



Közölték azt is, hogy január 1-jétől Budakalász, Dömös, Kisoroszi, Nagytarcsa és Visegrád településeken is a Budapesti Közművek FKF hulladékgazdálkodási divíziója végzi a hulladékok begyűjtését.



Ennek részeként évente egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban házhoz menő rendszerben lomtalanítási szolgáltatást is nyújtanak minden háztartás részére, a részletekről a www.fkf.hu/agglomeracio-telepulesek oldalon lehet tájékozódni - áll a közleményben.