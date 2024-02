Kegyelmi ügy

A Novák Katalinnak tanácsokat adó Tomán Szabina azt üzeni, nem lesz cinkos

Tomán Szabina is megszólalt azzal kapcsolatban, hogy Novák Katalin kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. A bicskei intézmény igazgatója 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott, a helyettesét, K. Endrét pedig kényszerítés miatt ítélték több mint 3 év börtönre, mert megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében, amit a pedofil igazgató jelenlétében akart aláíratni vele - emlékeztet a 24.hu.



Tomán azt írta, hogy a köztársasági elnök néhány hónapja kérte fel arra, hogy csatlakozzon a tanácsadói testületéhez. "Vannak szívügyeim. Ilyen a női vállalkozók vagy a női munkavállalók segítése, helyzetük jobbá tétele. Ezzel kapcsolatban vagyok magam is kompetens. A köztársasági elnökasszony tanácsadójaként ezekben a kérdésekben nyilvánultam meg. Tettem ezt mindenféle térítés nélkül" - írta az üzletasszony a Facebook-oldalán pénteken, majd így folytatta: "A pedofília elítélése morális kötelesség. Ez számomra nem kérdés. Mindenféle szigorítás, mely arra irányul, hogy ezt a jogszabály szintjén is a legnagyobb bűnné tegyük, fontos. Aki ezen bűncselekmény elkövetőjét segíti, ugyanolyan bűnös. Kegyelem nem járhat."



A bejegyzéshez egy képet is mellékelt, amelyre azt írta: #nemleszekcinkos. Hozzátette: "Üzleti döntéseimet mindig kellő körültekintéssel hozom meg, a lehető legtöbb elérhető információ alapján. Ha ez a döntés egy adott személyt is érint, azt felé személyesen jelzem. Ez most sem lesz másként."

Tomán kijelentette, hogy sosem vett részt politikai kampányokban, és pénteken sem fog részt venni a Sándor-palota elé szervezett tüntetésen sem, arról azonban nem írt, hogy visszalép-e az elnöki tanácsadói tisztségétől.



Mások ezt már megtették. Gundel-Takács Gábor azzal indokolta a döntést, hogy szerinte rossz döntés született a kegyelmi kérvény aláírásakor, és hogy a tanácsadói munkáját sem lehet politikamentesen végezni. Lackfi János író, költő azt írta a visszalépéséről, hogy "a kegyelem-ügy kapcsán nagyon vártam volna bármiféle magyarázatot", és hogy őszintén hitt abban, hogy hosszú távon elérhetnek pozitív változásokat.