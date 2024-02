Diplomácia

Olasz külügyminiszter: nem válhat politikai üggyé az olasz aktivistával szembeni magyarországi bírósági eljárás

A kormány számára az egyetlen járható út, amikor olasz állampolgárt más európai tagállamban bűncselekmény elkövetésével vádolnak, a szabályok követése. 2024.02.08 20:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

El kell kerülni, hogy jogi ügyből politikai ügy váljon, amely címlapokat ajándékoz az újságoknak, de nem tesz jót az érintetteknek - hangoztatta Antonio Tajani olasz külügyminiszter parlamenti felszólalásában, amelyet a Magyarországon letartóztatott baloldali aktivista, Ilaria Salis ügyéről tartott csütörtökön.



Tajani úgy vélte, nem szabad, hogy az olasz állampolgárral szemben Magyarországon zajló bírósági eljárás "vitákat tápláló rövidzárlathoz vezessen, ami kárt okoz Ilariának".



"Azoktól, akik azt kiáltozzák, hogy "Hozzátok haza Ilariát Olaszországba!", megkérdezem, milyen megoldásra gondolnak. Elfogadunk minden ötletet. A kormány számára az egyetlen járható út, amikor olasz állampolgárt más európai tagállamban bűncselekmény elkövetésével vádolnak, a szabályok követése" - szögezte le Antonio Tajani. Hozzátette, a római kormány mindent megtesz saját állampolgárai jogainak védelme érdekében, azok politikai nézeteitől függetlenül.



Emlékeztetett, hogy ilyen esetekben "diszkrécióval és fokozatosan haladva jobb eredményeket lehet elérni, a vádlott elsődleges érdekét tartva szem előtt".



Abszurdnak nevezte, hogy a baloldali ellenzék, amely "minden nap a bíróságok függetlensége mellett kardoskodik, most azt követeli a kormánytól, gyakoroljon nyomást a magyar kormányra, hogy befolyásolja a bírák döntését".



A külügyminiszter délelőtt a képviselőházban számolt be az Ilaria Salist érintő ügy részleteiről.



Tajani kiemelte, hogy az olasz kormány az emberi méltóság tiszteletben tartását és igazságos bírósági eljárást szorgalmaz az összes külföldön fogvatartott állampolgára számára, a nemzeti, nemzetközi és európai jogszabályok tiszteletben tartásával.



Elismerte, hogy amikor az olasz vádlott január 29-én kéz- és lábbilincsben, valamint vezetőszáron jelent meg a magyarországi bíróságon, annak látványa "mindannyiunkat megrázta, és erős hatást gyakorolt a közvéleményre".



Úgy vélte, "ez a fajta bánásmód nem egyezik az európai normákkal". Hozzátette, azt kérte a magyar kormánytól, tartsa tiszteletben a közösségi jogszabályokat, felügyelje a helyzetet annak érdekében, hogy az ítéletre váró fogvatartott jogai tiszteletben legyenek tartva. Ezért hívatta be magához január 30-án Magyarország római nagykövetét - tette hozzá.



Hangsúlyozta, hogy az olasz kormány kezdettől fogva követte az ügyet, "még mielőtt politikai vita tárgyává vált volna", és Olaszország budapesti nagykövetsége is megadott minden lehetséges segítséget a nőnek és családjának, mellyel szoros kapcsolatban állnak. Megjegyezte, hogy több mint 2400 olasz állampolgár van külföldön börtönben, és mindenkinek segítséget biztosítanak.

Emlékeztetett, hogy a jogszabályok értelmében a nő kizárólag a magyar bíróság ítélete után szállítható vissza Olaszországba, hogy olasz börtönben töltse le esetleges büntetését. A bírósági eljárás időszakában a fogvatartott nem tartózkodhat Olaszországban, és Antonio Tajani kizárta azt is, hogy a fogvatartott az ítéletig a budapesti olasz nagykövetségen legyen házi őrizetben. A nagykövetség erre nem alkalmas - mondta.



Elmondta, hogy a nagykövetség munkatársai szerdán találkoztak Ilaria Salis édesapjával, aki arról számolt be, hogy lánya börtönkörülményei javultak.



Antonio Tajani emlékeztetett, hogy Giorgia Meloni kormányfő január 30-án telefonon, majd február 2-án a brüsszeli európai csúcson egyeztetett Orbán Viktorral az aktivista ügyéről.



A külügyminiszter parlamenti felszólalására elsőként a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa, Andrea Orlando reagált, hangoztatva, hogy a megbilincselt olasz nőről készült felvételek "nevetségessé tették és megalázták Olaszországot". Orlando szerint a Meloni-kormány nem jól járt el az ügyben sem a vádlott, sem Olaszország érdekeit tekintve.



A szintén ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) képviselője, Riccardo Ricciardi is úgy vélte, a római kormány nem tett eleget az olasz állampolgár védelmében.



A kormánypárti Hajrá Olaszország (FI) szenátusi frakcióvezetője, Maurizio Gasparri "ideológiai vitának" nevezte a Salis-ügy parlamenti tárgyalását.



Úgy vélte, a letartóztatott állampolgár védelme helyett, a baloldal "kihasználja az ügyet az olasz kormány és Orbán Viktor elleni támadásra (...), az elvtársak úgy döntöttek, politizálják a történteket".



Marco Scurria, az Olasz Testvérek (FdI) szenátora azt mondta, megoldást kell találni politikai vitázás helyett, mivel az utóbbi az egyetlen, ami nem segít.



A fogva tartott nő szabadon engedésének érdekében alakult bizottság demonstrációt hirdetett meg február 15-re Róma belvárosában.



"Ilaria Salis diszkrimináció áldozata azért, mivel antifasiszta, és a Meloni- és az Orbán-kormány közötti ideológiai közelség miatt. Ilaria szabadságát nem lehet feláldozni a baráti kormányok közötti politikai játszma oltárán" - hangoztatta közleményében a bizottság.