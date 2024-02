Terrorizmus

Szijjártó: az ENSZ-nek meg kell sokszoroznia a terrorellenes küzdelemre fordított erőforrásait

A szervezet terrorellenes hivatalának második legnagyobb egysége a magyar fővárosban tevékenykedik. Magyarország így fontos szerepet játszik a globális terrorellenes küzdelemben. 2024.02.08 17:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ENSZ-nek meg kell sokszoroznia a terrorellenes küzdelemre fordított erőforrásait - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban a közmédiának nyilatkozva.



Szijjártó Péter azt mondta: az ENSZ hosszú ideig "mostohagyerekként" kezelte a terrorellenes fellépést, és hogy milyen szerepet tudott ebben betölteni, a tagállamok önkéntes adományaitól függött. "Évekig harcoltunk azért, hogy ez a helyzet megváltozzon", és ma már az ENSZ központi költségvetésének része a terrorellenes küzdelem finanszírozása.



Az ENSZ terrorellenes küzdelmét ma már két helyszínről irányítják, egyrészt New Yorkból, másrészt Budapestről, hiszen a szervezet terrorellenes hivatalának második legnagyobb egysége a magyar fővárosban tevékenykedik. Magyarország így fontos szerepet játszik a globális terrorellenes küzdelemben - fejtette ki Szijjártó Péter.



A béketeremtés mellett a terrorellenes fellépésnek az ENSZ legfontosabb feladatai között kell szerepelnie, hiszen "a valaha volt legsúlyosabb terrorfenyegetéssel nézünk szembe a világon". Ez nem az Izraelt ért brutális terrortámadással kezdődött, a terrorfenyegetettség már korábban nagyon magas szintet ért el Afrikában, a Közel-Keleten, Délkelet-Ázsiában, sőt Európában is, Nyugat-Európában pedig a migrációs hullámok következményeként párhuzamos társadalmak alakultak ki - magyarázta a miniszter.



Szijjártó Péter úgy fogalmazott a terrorizmus és az illegális migráció "ördögi kört" alkot, hiszen ha a világ egyik térségében a terrorizmus egyre súlyosabb formát ölt, akkor onnan megindul a migráció, a terrorszervezetek pedig kihasználják az illegális migrációt, azt, hogy az ellenőrizetlen tömegekben el tudják rejteni terroristáikat. Ha Európára migrációs hullámok "zuhannak rá", az megnöveli annak kockázatát, hogy terroristák jutnak be - mondta. Reményei szerint - fűzte hozzá - az illegális migrációs hullámok féken tartásával a terrorkockázat csökkenthető.



Az António Guterres főtitkárral folytatott szerdai megbeszéléséről szólva Szijjártó Péter kiemelte: az ENSZ-nek vezető szerepet kellene játszania a terrorellenes küzdelemben és a béketeremtésben is. Értékelése szerint több nemzetközi szervezet kudarcot vallott az ukrajnai háborúnál, csak súlyosbították a helyzetet fegyverszállításokkal, háborúpárti propagandával. Itt kell "előlépnie" az ENSZ-nek, amelyet éppen azért alapítottak, hogy segítse az egymással háborúzó országok közötti kommunikációt - tette hozzá a külügyminiszter.

Szijjártó Péter megállapította: jelenleg egyik fél sem nyitott a közvetítésre, így az ukrajnai háború folytatódásával kell számolni, holott a csatatéren nincs megoldása. Az európai stratégia teljes mértékben kudarcot vallott, azok az európai politikusok, akik azt állítják, hogy majd a csatatéri fejlemények visznek el a békéhez, "átverték" az európai embereket: vagy hazudtak vagy teljesen helytelen a helyzetértékelésük - jelentette ki.



Kitért arra, hogy a Közel-Keleten most az izraeli túszok kiszabadítása a legfontosabb feladat, ezért megállapodtak az ENSZ főtitkárával, hogy minden létező támogatást meg kell adni Katarnak, hiszen sikeresek voltak a közvetítési kísérletei, és az arab országnak köszönhető az is, hogy három magyar túsz kiszabadulhatott. Tehát itt a "remény neve Katar" - mondta.



Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy az elmúlt hónapokban "megdöbbentő mértékben" terjedt el a modern kori antiszemitizmus Európa nyugati felében és az Egyesült Államokban, tucatszám tartottak, tartanak erőszakos, Izrael-ellenes tüntetéseket, zsidó közösségeket, zsidó közösséghez tartozó embereket zaklatnak, aminek megálljt kell parancsolni.



Magyarország a legbiztonságosabb hely a zsidó közösségnek, zéró tolerancia van érvényben az antiszemitizmussal szemben, és nem engedélyeznek terrorszervezetek melletti tüntetéseket - hangsúlyozta. Úgy vélekedett, hogy a modernkori antiszemitizmus Nyugat-Európában az illegális migrációs hullámok egyik következménye, hiszen párhuzamos társadalmak alakultak ki, és az agresszív bevándorlók magukkal hozzák az antiszemitizmust.



Szijjártó Péter találkozói alapján közölte, a republikánusok teljes körű információkkal rendelkeznek arról, mi történik Európában, illetve Magyarországon, és nagy szimpátiával figyelik Orbán Viktor és kormányának tevékenységét. "Szurkolnak" abban a küzdelemben, amelyet a nemzeti érdekek érvényesítéséért, a keresztény-konzervatív értékek, a családok megvédéséért, az illegális migrációval szemben, a családok védelmében folytat.



Az Európa előtt álló három fő kihívás - a gazdasági versenyképesség megvédése, az illegális migráció és az ukrajnai háború - tekintetében Brüsszel kudarcot vallott - hangoztatta a külügyminiszter. Hozzáfűzte, a kudarc oka, hogy "a liberális mainstream eluralta az európai politikai színteret", gyakorlatilag nem lehet értelmes vitát lebonyolítani, mert az észérvek ütköztetése helyett az ideológia jön elő; ha valaki észérvek alapján próbál érvelni az ukrajnai háború befejezéséért, azonnal Putyin barátjának, az oroszok kémjének vagy a Kreml propagandistájának állítják be.

Magyarország azért tudott sikeres lenni az elmúlt időszakban, mert őszinte és világos politikai stratégiát folytat, és ezt a politikai stabilitás miatt teheti meg, mivel az emberek a kormány által képviselt politikai stratégiát támogatják - jelentette ki Szijjártó Péter.



Azt mondta: ma Magyarországon az ellenzéknek nem magyar, hanem amerikai vezére van; az Egyesült Államok budapesti nagykövete vezeti a magyarországi ellenzéket, ami "furcsa helyzet és egy ország belpolitikájába történő beavatkozás minősített esete".