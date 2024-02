EU

LMP: döbbenetes szavazási eredmény született az EP-ben a GMO-növényekről

Az LMP szerint döbbenetes szavazási eredmény született az Európai Parlamentben, ahol egy szűk többség átengedte az új típusú génmódosított, ellenőrizetlen növények forgalomba hozataláról szóló javaslatot.



Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés fenntartható bizottságának LMP-s elnöke csütörtöki, online is követhető sajtótájékoztatóján kifejtette: a szavazás eredménye Magyarországra és egész Európára nézve rendkívül kedvezőtlen lehet. Ezek a növények kikerülnének a jelenleg érvényes szigorú élelmiszer- és környezetbiztonsági uniós szabályozás alól, az érintett vállalatok pedig mentesülnének a felelősségvállalási kötelezettség alól.



A képviselő felidézte, hogy a kezdeményezés az Európai Unió mezőgazdasági és halászati tanácsában novemberben még elbukott, de a nagyvállalati lobbi rendkívül agresszíven lépett fel elfogadása érdekében.



Kitért arra is, hogy az unió bírósága már 2018-ban kimondta, minden GMO-növénynek a szigorú szabályozás alá kell tartoznia.



Keresztes László Lóránt kiemelte, elvárják a magyar kormánytól, hogy együttműködve azokkal a politikai és szakmai szervezetekkel, amelyek a javaslat ellen vannak, tegyen meg mindent Magyarország GMO-mentességének megőrzése érdekében.



Az ellenzéki politikus az eddigieknél is erőteljesebb fellépést szorgalmazott, hangsúlyozva: még lát lehetőséget arra, hogy "elkaszálják" a kezdeményezést. A magyar kormánynak a javaslatot ellenző országokkal együttműködve mindent meg kell tennie, hogy megakadályozza a javaslat érvényre juttatását. Ugyanakkor, ha ez nem sikerül, le kellene mondani a biztonságos, GMO-mentes élelmiszerekről, s az agrár nagyvállalatok kezébe kerülne a vetőmagok feletti ellenőrzés - figyelmeztetett az LMP-s politikus.