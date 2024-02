Bíróság

Több mint 18 millió forintot csalt ki egy biatorbágyi fiatal többszáz sértettől

Az ügyben a legelső feljelentést Debrecenben tette az egyik sértett, ezért az ország egész területéről a debreceni rendőrkapitányságon egyesítették az ügyet. 2024.02.08 11:17 MTI

Hatvan rendbeli csalás bűntette és 474 rendbeli csalás vétsége miatt egy év tíz hónap, négy év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Járásbíróság tárgyalás mellőzésével meghozott büntetővégzésében azt a büntetlen előéletű biatorbágyi férfit, aki az ország különböző részein élő sértettektől online csalt ki több mint 18 millió forintot - tájékoztatta a Debreceni Törvényszék szóvivője csütörtökön az MTI-t.



Dobó Dénes azt írta, a bíróság a vádlottal szemben több mint 961 ezer forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt, a magánfelek által előterjesztett polgári jogi igényeket pedig egyéb törvényes útra utasította.



Az ítélet szerint a vádlott 2021 elején az egyik internetes közösségi oldalon két névre egy profilt hozott létre, amely alatt eladásra kínált különböző termékeket, elsősorban ruhákat, cipőket. A termékekről fényképeket is feltöltött, amelyeket egy honlapról töltött le.



A vádlott a hirdetésére jelentkezőkkel felvette a kapcsolatot, majd 10-20 napos szállítást ígért nekik, amennyiben a vételárat előre átutalják részére. A férfi eleinte néhány alkalommal a tőle megvásárolni kívánt terméket megrendelte, és a tőle rendelő ügyfelek címére küldette.



Később azonban már meg sem rendelte a termékeket, viszont a hirdetéseire jelentkező sértettekkel változatlanul felvette a kapcsolatot és megígérte, hogy az általuk megvásárolni kívánt termékeket rövid határidőn belül megküldi, holott azok beszerzése nem is állt szándékában - rögzítette ítéletében a bíróság.



Az akkor 19 éves vádlott a sértetteket tévedésbe ejtette, az általuk előre átutalt összegeket teljes egészében felélte, majd egy idő után a reklamáló, pénzüket visszakövetelő sértettek részére - az újabb sértettektől érkezett utalásokból - visszautalta a nekik okozott károk összegét. A fiatal férfi a terhére rótt bűncselekmények elkövetését beismerte.



Az ügyben a legelső feljelentést Debrecenben tette az egyik sértett, ezért az ország egész területéről a debreceni rendőrkapitányságon egyesítették az ügyet.



A bűncselekményekkel összesen több mint 18 millió forint kárt okozott, amelyből - a vádlott által a büntetőeljárás megindulását követően egyes sértettek részére teljesített visszautalásokkal - 15 millió forint megtérült - ismertette Dobó Dénes.



Hozzátette: a büntetővégzés ellen nincs helye fellebbezésnek, de a kézbesítésétől számított 8 napon belül tárgyalás tartását lehet kérni. A 2024. január 3-án meghozott büntetővégzés a napokban jogerőre emelkedett.