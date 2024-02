Egészségügy

Születésnapja alkalmából menesztették a budapesti kórházigazgatót

Néhány nappal ezelőtt Flóris Istvánnal, a Budapesti dr. Manninger Jenő Baleseti Központ igazgatójával közölték minden előzmény nélkül, hogy február 12-i hatállyal felmentik posztjáról - írja a Népszava.



A lap információja szerint a múlt pénteken munkamegbeszélésre hívta Révész János, az országos kórházi főigazgató a baleseti intézet vezetőjét, akit korábban azzal bízott meg, hogy segítsen újraszervezni a zalaegerszegi traumatológiai ellátást. Erről a munkáról egyébként rendszeresen tájékoztatnia kellett az OKFŐ-t. A Népszava úgy tudja, a megbeszélésen gratuláltak a közelgő születésnapjához, hozzátéve, hogy akkor egyben fel is mentik a vezetői posztjáról.



A kórház munkatársait kedden tájékoztatták egy rendkívüli vezetői értekezleten.



A lap megkérdezte az Országos Kórházi Főigazgatóságot is, hogy pontosan mi áll a leváltás hátterében, valamint arról is, ha általános szabállyá vált, hogy 65 év felett nem lehet intézményvezető, akkor a közeli napokban, hetekben még mely intézmények élén várható vezető váltás? Az OKFŐ egyelőre nem válaszolt a lapnak, amely megjegyzi, bár nincs kihirdetett jogszabály, miszerint 65 év felett ne tölthetné be valaki vezetői posztját, már az év végi leváltások nagy többségét is azzal indokolták, hogy érintettek elérték a nyugdíjkorhatárt.



Tavaly decemberben egyszerre 24 kórházigazgatót mentett fel Pintér Sándor belügyminiszter, aki alá az egészségügy is tartozik. A döntést akkor is a leváltott kórházigazgatók életkorával indokolták.



Flóris István traumatológus, sebész, ortopédiai szakorvos és egészségügyi menedzser 15 évig volt két év megszakítással a baleseti intézet első számú vezetője. Két évig az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet vezette, onnan jött vissza a Fiumei útra 2022-ben.