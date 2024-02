Önkormányzat

Karácsony Gergely: egyszerűbb és olcsóbb lesz a közösségi közlekedés használata az agglomerációban és Budapesten

Sokkal egyszerűbb és olcsóbb lesz a közösségi közlekedés használata az agglomerációban és Budapesten a március 1-jétől életbe lépő új rendszernek köszönhetően - mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) szerdai elnökségi ülését követő sajtótájékoztatón Szentendrén.



A főpolgármester - aki MÖSZ társelnöke - emlékeztetett: március 1-jétől a megyei és az országos bérleteket elfogadják Budapest határain belül. Kiemelte: ez a rendszer egy első, de jelentős lépés, és tovább kell menni az úton.



A tarifaközösség nagy haladást jelent, de akkor lesz jó minőségű a közösségi közlekedés a közép-magyarországi régióban, ha egységes megrendelő szervezet is alakul - tette hozzá.



Azt mondta: létre kellene hozni az egész közép-magyarországi régióra egy egységes közösségi közlekedési megrendelő szervezetet.



"Tulajdonképpen egy regionális BKK létrehozására teszünk javaslatot", olyan megrendelő szervezetre, amelynek a tulajdonosai nemcsak a fővárosi önkormányzat, nemcsak az állam, hanem az érintett agglomerációs települések is, így ezen a három pilléren állna az a közösségi közlekedési rendszer, amely jobb szolgáltatásokat nyújthat majd mindenkinek - részletezte.



A főpolgármester fontosnak nevezte, hogy az ilyen típusú, évtizedes problémákról őszintén beszéljenek, és "partnerséget mutassunk, mind az önkormányzatok egymás felé, mind pedig az önkormányzatok a központi kormányzat felé". Arra is felhívta a figyelmet: a sikerhez elengedhetetlen, hogy jó szolgáltatásokat nyújtsanak. Nagyon fontos - mondta -, hogy megvalósuljanak azok a fejlesztések, amelyeket az állam kilátásba helyezett a közép-magyarországi régió kötöttpályás közlekedésének fejlesztéséért.



Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) egyebek mellett arról beszélt: költségvetésük készítésekor szembesülnek a települések azzal, mire elegendő az állami hozzájárulás.



Közölte: nominálértékben nem kaptak többet az előző évinél, és vannak olyan települések, ahol az elvonások nagyobbak, mint amennyit az állam ad a működéshez.



Az orvosi ügyeleti rendszerrel kapcsolatban emlékeztetett, hogy az 1,3 millió lakosú Pest vármegyében eddig 52 ügyeleti ponton látták el a háziorvosi ügyeletet, ebből 18 maradt, és három helyen lesz gyermek ügyeleti ellátás: Érden, Vácon és Cegléden. A MÖSZ elnöke hangsúlyozta: a polgármesterek a betegellátás biztonságáért emelnek szót.



Megjegyezte, hogy a mentőszolgálat tájékoztatta a polgármestereket és a háziorvosokat, de a MÖSZ elnöke szerint ez nem terjedt ki mindenre.

Fülöp Zsolt, a MÖSZ agglomerációs tagozatának vezetője, Szentendre polgármestere (TESZ) üdvözölte a főpolgármester és Lázár János építési és közlekedési miniszter megállapodását a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés tarifaközösségéről. Hangsúlyozta, hogy ez a megállapodás jó minden utasnak, jó az agglomerációnak és jó a budapestieknek is.



Az orvosi ügyeleti rendszerről szólva megemlítette, hogy a szentendrei ügyeleti pont csaknem 100 ezer ember ellátásáért felel. Ez így biztosan nem tartható fenn - jelentette ki, hozzátéve, az ügyeleti rendszer felülvizsgálatát továbbra is indokoltnak tartják.