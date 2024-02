Illegális bevándorlás

Bakondi György: Magyarország nem ért egyet az uniós migrációs paktummal

A paktum visszahozza a kvótákat, azaz egy brüsszeli központból döntenék el, hogy melyik tagállamnak mennyi illegálisan érkező migránst kellene befogadnia. 2024.02.07 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország nem ért egyet az európai uniós migrációs paktummal, amely olyan lépéseket tartalmaz, amelyek 2015 óta mindig is negatív megítélés alá estek - mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán a TV2 Mokka című műsorában.



Bakondi György kifejtette: a paktum visszahozza a kvótákat, azaz egy brüsszeli központból döntenék el, hogy melyik tagállamnak mennyi illegálisan érkező migránst kellene befogadnia. Magyarországnak táborokat kellene létrehoznia, ahol el kellene helyezni illegális bevándorlókat, itt kellene őket ellátni és elbírálni a menedékkérelmüket. Továbbá elutasítás esetén a kérelmezőket ki is kellene utaztatni oda, ahonnan jöttek.



Ha nem akarnánk befogadni az érkezőket, akkor kiváltásként 9 millió forintot kellene fizetni minden egyes be nem fogadott illegális migráns után - mondta a belbiztonsági főtanácsadó. Megjegyezte: a baloldali liberális médiában és a pártoktól nagyon sokszor lehetett hallani, hogy nincs szó kvótákról, az egy kitaláció, de most már le is van írva.



Bakondi György közölte azt is, válsághelyzetben a meghatározott kvóta fölött is további létszámot írhat elő az Európai Unió, és ebben az esetben pénzért már a kiváltás sem lenne lehetséges.



Ez a szuverenitás súlyos sérelme: nem a magyar hatóság, nem magyar jogszabály döntené el, hogy kikkel élnek együtt a magyarok, hanem az Európai Unió központja - jelentette ki.



Bakondi György kitért arra is, hogy a kilenc jogszabálytervezetet tartalmazó paktumot az unió illetékes szervei - az unió saját eljárási szabályait is semmibe véve - rendkívüli gyorsasággal fogadták el. Továbbá a tervezetről egyhangúság helyett minősített többséggel döntöttek. Zajlik a jogszabályok szövegezése, a paktum előreláthatólag március-április körül lép majd hatályba.



Bakondi György azt mondta, a sürgős elfogadásnak az oka az, hogy az illegális migráció negatív hatásai - terrorcselekmények, erőszakos bűncselekmények - miatt megszűnt az uniós polgárokat 2015-ben jellemző befogadóbarát hangulat. Azért sietnek, hogy a szabályokat még a jelenlegi összetételű parlament fogadja el, és azt lehessen mondani a választási kampányban, hogy mi szigorítottunk - értékelt.



Bakondi György úgy fogalmazott: a paktum "behoz olyan lépéseket, amelyek 2015 óta mindig is negatív megítélésűek voltak, szeretné, ha szétosztanák a problémát, hogy abban minden állam részt vegyen, ha akar, ha nem. A határőrizetben pedig a jogkört, ami jelenleg a szuverén nemzetállamoknál van, ezt igyekszik összpontosítani Brüsszelben".



A jelenlegi migrációs nyomásról szólva elmondta, jelenleg a spanyol migrációs útvonal esetében igen jelentős növekedés tapasztalható, az olasznál is nagy számban érkeznek illegális migránsok, valamint a balkáni útvonal is aktív.

A magyar határőrizetnek és a szerb rendőri erőfeszítéseknek van egy terelő hatása. Mindezzel együtt a keddi adatok szerint több mint 230 határsértőt fogtak el az idén - közölte Bakondi György, megjegyezve, elég nagy nyomás van Ausztrián is Szlovénia felől.



Közölte, a prognózisok növekedéssel számolnak.



Az Ukrajna és Magyarország között létrejött határsávra vonatkozó kérdésre válaszolva Bakondi György elmondta, ez egy olyan terület, ahova külön engedély kell a belépéshez, még az ott élőknek és dolgozóknak is. Hozzátette, ez a megoldás súlyosan érinti a határ térségében élő magyar nemzetiségűeket, de igyekeznek mindent megtenni, hogy segítsék az ottani magyarokat.