Ruszwurm-ügyet vizsgáló bizottság: több bűncselekmény gyanúja is felmerül

A vizsgálóbizottságot a képviselő-testület 2023 novemberében állította fel azzal a céllal, hogy kiderüljön: a polgármester és a Ruszwurm Kft. közötti cselekmények okoztak-e közérdeksérelmet a kerületben. 2024.02.06 16:57 MTI

Befejezte munkáját és elkészítette jelentését az I. kerületi Ruszwurm cukrászda ügyét vizsgáló bizottság, amely szerint több bűncselekmény gyanúja is felmerül a kerületi polgármestert érintő esetben - közölte a testület elnöke, Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz-KDNP) pénteken, budapesti sajtótájékoztatóján.



Az önkormányzati képviselő azt mondta, hogy a jelentésben feltártak olyan körülményeket, amelyek "több bűncselekmény elkövetésére is alapos gyanút szolgáltatnak", így hivatali visszaélés, hűtlen kezelés, hivatali vesztegetés, valamint hivatali vesztegetés elfogadása is felmerülhet az ügyben.



A Ruszwurm cukrászdával kapcsolatos ügyet ismertetve Gulyás Gergely Kristóf úgy fogalmazott, 2023 októberében robbant ki a korrupciós botrány a I. kerületben. Ekkor a Ruszwurm Kft. tulajdonosa azzal vádolta meg V. Naszályi Márta (Momentum-DK-MSZP- Párbeszéd-LMP) kerületi polgármestert, hogy kampányfinanszírozásért cserébe azt a javaslatot tette: megválasztása esetén "kisimítja" az önkormányzat és a kft. közötti peres ügyet.



A politikus felidézte, 2015-ben az akkori kerületi vezetés a kft.-vel fennálló bérleti szerződést felmondta. Ennek következtében 2016-tól kezdődően a társaság bérleti és használati díj megfizetése nélkül használja az önkormányzat helyiségeit. Ez ügyben peres eljárások indultak.



Mindez azt jelenti, hogy 2022 végéig már több száz millió forintos tartozást halmozott fel az önkormányzattal szemben a kft. - mutatott rá Gulyás Gergely Kristóf.



Emlékeztetett, a vizsgálóbizottságot a képviselő-testület 2023 novemberében állította fel azzal a céllal, hogy kiderüljön: a polgármester és a Ruszwurm Kft. közötti cselekmények okoztak-e közérdeksérelmet a kerületben.



Gulyás Gergely Kristóf szólt arról is, a képviselő-testület baloldali képviselői "megpróbálták megakadályozni" a bizottság működését. Mint mondta, a momentumos Molnárka Gábor lemondott a vizsgálóbizottsági tagságáról, emiatt több hétig nem működött a testület.



Továbbá "az összes baloldali képviselő egységesen beállt a polgármester mögé, és egységesen falazott a polgármesternek ebben az ügyben" - fogalmazott a kormánypárti politikus, aki azt mondta: ennek ellenére alapos vizsgálatot tudtak lefolytatni.

Közölte, a vizsgálóbizottság megállapította, hogy V. Naszályi Márta és a Ruszwurm Kft. tulajdonosa között nem 2019-ben kezdődött a személyes kapcsolat, hanem - bizonyítható módon - már 2016-ban, amikor V. Naszályi Márta önkormányzati képviselő volt.



V. Naszályi Márta polgármestersége idején, már 2022 januárjában az önkormányzat kezdeményezésére szüneteltetni kezdték a már említett peres eljárásokat mindenféle gazdasági és jogi alap nélkül - mondta Gulyás Gergely Kristóf hozzátéve: "ez önmagában károkozás lehetőségét veti fel az önkormányzat vonatkozásában".



Közölte, vizsgálódásuk során fény derült arra, hogy a szüneteltetés alatt legalább két alkalommal találkozott a kft. képviselete és V. Naszályi Márta. Legalább egy találkozót az önkormányzat kezdeményezett - jegyezte meg a politikus.



Gulyás Gergely Kristóf azt mondta, a szüneteltetés ideje alatt nem érkezett egyességi ajánlat egyik oldalról sem, tehát csaknem egy év alatt nem történt érdemi lépés annak érdekében, hogy az önkormányzat felé fennálló tartozást kiegyenlítsék.



Ugyancsak a szüneteltetés ideje alatt a polgármester saját hatáskörben két alkalommal közterület-használati - terasz - engedélyt adott a Ruszwurm Kft.-nek. Ezt úgy tette meg V. Naszályi Márta, hogy erre jogszabályi felhatalmazása nem volt - közölte a politikus, majd úgy folytatta: 2020 októberében a polgármester előterjesztésére a baloldali többség úgy módosított egy rendeletet, hogy abból kikerültek azok a részek, amelyek a Ruszwurm Kft. számára negatív következményeket jelenthettek volna.



Gulyás Gergely Kristóf elmondta, 2022 novemberében, a jogerős bírósági döntések megszületése után a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a végrehajtási eljárások megindítására, az ingatlanok kiürítésére és a használati díjak behajtására, "de V. Naszályi Márta csak fél évvel később kezdett el dolgozni". Továbbá ezen időszakban a polgármester két olyan, megállapodást célzó javaslatot terjesztett elő, amelyek nem az önkormányzat érdekeit szolgálták volna. Ezeket a testület elutasította - emlékeztetett a politikus.



Közölte, a képviselő-testület következő ülésére beterjeszti a vizsgálóbizottság jelentését, és ebben azt kérik: a dokumentumot juttassák el a nyomozóhatóságok részére, hogy "a jelentésben feltárt bűncselekménygyanús körülményeket a nyomozóhatóság ki tudja vizsgálni".