Média

Többmilliós bírságot szabott ki az RTL két műsora miatt a médiatanács

Az RTL Sztárbox erőszakos tartalmai miatt 10 millió forintos, Fekete Pákó megalázásáért pedig 3 millió forintos bírságot kapott a csatorna. 2024.02.07 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az emberi méltóság megsértéséért és egy show-műsor helytelen korhatárbesorolása miatt szabott ki többmillió forintos bírságot az RTL tévécsatornára a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa - hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



Az RTL Sztárbox erőszakos tartalmai miatt 10 millió forintos, Fekete Pákó megalázásáért pedig 3 millió forintos bírságot kapott a csatorna.



Bartóki-Gönczy Balázs, a médiatanács tagja elmondta, az egyik esetben a testületnek elsősorban arról kellett döntenie, hogy a Sztárbox milyen típusú műsor, hiszen amennyiben sportműsorról van szó, akkor a médiaszolgáltató nem köteles alkalmazni a korhatárbesorolást.



A hatóság szerint azonban az elemzett műsor szórakoztató műsor volt, ezt támasztja alá egy 2005-ös bírósági döntés is, amely kimondta, hogy nem sportműsor az, ahol az alapvető cél a show maga. Hozzátette: a műsor 13,6 százaléka szólt csak a boxról, a többi kiegészítő show-elem volt. Továbbá, ha egy ilyen, fokozott veszéllyel járó sporttevékenységet szerveznek, akkor ahhoz a sportszakág írásbeli engedélyére is szükség lett volna. Onnantól, hogy ez nem sportműsor, megfelelő korhatári besorolással és ennek megfelelően csak 21 óra után lett volna közzétehető - emelte ki Bartóki-Gönczy Balázs. A médiatanács tagja hozzátette: a műsorban az erőszak "explicit módon jelent meg", a vér látványa, a trágár, szexuális tartalmú kifejezések elhangzása a hatóság szerint a 16 éven aluliakban "nem biztos, hogy megértésre talál".



A médiatanács szerint az sem jó üzenet a műsorszám gyermekkorú nézőinek, hogy - téves következtetésként - konfliktusaik kezelésének elfogadott módja az agresszió - mondta.



Bartóki-Gönczy Balázs kitért arra, hogy műsor miatt kiszabott 10 millió forintos bírság a maximális büntetés öt százaléka, de arányban áll azzal, amekkora előnyt a médiaszolgáltató el tud érni a műsor bevételeivel.



A médiatanács további két eljárásban vizsgálja a Sztárbox különböző adásait, amelyekben később születik döntés - közölte.



Bartóki-Gönczy Balázs beszélt az RTL-t egy másik műsorszáma miatt elmarasztaló döntésről is. A médiatanács szerint a tévé egyik reggeli műsorában a vendégként meghívott Fekete Pákót hozták méltatlan helyzetbe.



A médiatanács döntése szerint a meghívott képtelen volt az adott helyzetben a "saját érdekei szerint dönteni", hiszen a műsorvezetők "felkérdezték" arról, hogyan szerzett állampolgársági bizonyítványt, "vizsgáztatták" a műsorban, így ő gúny tárgyává vált. Bartóki-Gönczy Balázs kiemelte, ilyen esetben a médiatanácsnak nem feladata eldönteni, hogy az egyéni jogsérelem megtörtént-e, azt vizsgálják, hogy a médiaszolgáltató betartotta-e az emberi méltóságra vonatkozó alapelveket.

A médiatanács tagja a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, bízik abban, hogy a felelős médiaszolgáltatóknak nem feltétlenül a bírság mértéke lesz a visszatartó erő, hanem jogkövető magatartásra törekszenek.