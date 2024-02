Egészségügy

Az NNGYK vizsgálatot rendelt el a tüdőgyulladásban meghalt nagyecsedi lány ügyében

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hatósági jogkörénél fogva azonnali vizsgálatot rendelt el a tüdőgyulladásban meghalt nagyecsedi lány ügyében - közölte az NNGYK kedden az MTI-vel.



A sajtóban megjelent információk szerint a 13 éves lány azt követően hunyt el, hogy a háziorvos, majd az orvosi ügyelet is hazaküldte.



A szülők, akik feljelentést tesznek, elmondták: a lányuk a múlt hétvégén lett beteg, ezért hétfőn háziorvoshoz vitték. A háziorvos influenzaszerű vírus általi fertőzést állapított meg, és otthoni kúrálást ajánlott. Aznap éjszaka a lánynak 39 Celsius-fokos láza lett, ezért a szülők kedd reggel hívták a rendelőt. Azt a tanácsot kapták, hogy láz esetén reggel vigyék vissza a háziorvoshoz. Kedd estére a lány már a hátát és mellkasát fájlalta, ezért a mátészalkai orvosi ügyeletre mentek, de innen is hazaküldték őket. Két óra múlva a lány vért hányt és fájt a szíve, úgyhogy a szülők a gyermeksürgősségire rohantak vele.



A kórházban a szülők elmondása szerint nem akarták elhinni, hogy két órával előtte is látta orvos a gyereket. A lányt ezt követően mentő vitte a nyíregyházi kórházba, ahol az intenzív osztályra került, majd altatásba, de a légzése összeomlott, és szerda reggelre meghalt.