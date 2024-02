Kegyelem

Miért kell a köztársasági elnöknek lemondania?

Az államfő tavaly elnöki kegyelemben részesítette a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesét, aki szexuálisan bántalmazott gyermekeket próbált rávenni arra, hogy hamis vallomásokat írjanak alá arról, hogy nem történt velük semmi.

A DK megfosztási eljárást kezdeményez Novák Katalin köztársasági elnök ellen

A Demokratikus Koalíció parlamenti frakciója megfosztási eljárást kezdeményez Novák Katalin köztársasági elnök ellen - jelentette be hétfői, online sajtótájékoztatóján az ellenzéki párt frakciószóvivője.



Kálmán Olga indoklásként elmondta, pénteken derült ki, hogy az államfő tavaly elnöki kegyelemben részesítette a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesét, "aki falazott a pedofil igazgatónak". Hozzátette, hogy K. Endre szexuálisan bántalmazott gyermekeket próbált rávenni arra, hogy hamis vallomásokat írjanak alá arról, hogy nem történt velük semmi.



Aki egy ilyen embernek, egy "pedofilnak falazó bűntársnak kegyelmet ad, az maga is pedofilsimogató, és méltatlan arra, hogy Magyarország köztársasági elnöke legyen" - szögezte le Kálmán Olga.

Párbeszéd: lássák el indoklással a köztársasági elnök kegyelmi döntéseit!

A Párbeszéd kezdeményezi, hogy a köztársasági elnök lássa el indoklással a kegyelmi döntéseit, és a miniszteri ellenjegyzés után ezeket a döntéseket tegyék közzé a Magyar Közlönyben - közölte hétfői, online sajtótájékoztatóján az ellenzéki párt frakcióvezetője.



Tordai Bence azt mondta, a napokban került napvilágra az államfő azon "szégyenteljes döntése", ami ha nem is egy pedofil bűnözőt, de annak egy bűntársát engedte szabadon.



Novák Katalin, akinek a nemzet egységét és a magasabb morális szempontokat kellene képviselnie, visszaélt a helyzetével, visszaélt a hatalmával - értékelt a képviselő, kijelentve: az államfő elvesztette az emberek bizalmát, és "nem lehet tovább Magyarország köztársasági elnöke".

Jobbik: Novák Katalin mondjon le!

Brenner Koloman a Jobbik nevében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, mert véleménye szerint Novák Katalin méltatlanná vált az államfői tisztség betöltésére, miután elnöki kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekmények miatt elítélt volt igazgatója bűnsegédjének. Szerinte egy olyan ember kapott kegyelmet, aki "nagyon otthonosan mozgott a Felcsút környéki fideszes körökben", vagyis Novák Katalin "egy újabb fideszes pedofilt mentett fel".



Közölte: a Jobbik-frakció tagjai levélben szólítják fel az államfőt lemondásra, és ehhez várják mind a 200 országgyűlési képviselő aláírását. Felidézte, Schmitt Pál egy sokkal kisebb súlyú eset, plágium miatt lemondott hivataláról. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kegyelmi döntés Varga Judit volt igazságügyi miniszter ellenjegyzése mellett született meg.



A frakcióvezető a magyar nemzeti érdek ellen valónak nevezte azt a "szomorú játékot", amit a kormány Finnország és Svédország NATO-csatlakozásának ügyében az elmúlt időszakban játszott. Úgy vélte: ezzel Orbán Viktor és a Fidesz "Putyin bábjává válik" az egész európai közvélemény és a NATO-szövetségesek szemében. Szerinte "szégyen, gyalázat", hogy a Fidesz nem ment el a rendkívüli ülésre megszavazni Svédország NATO csatlakozását.

LMP: Novák Katalin vonja vissza az elnöki kegyelmet a bicskei pedofilügyben!

Az LMP álláspontja szerint az egyetlen helyes dolog, amit Novák Katalin tehet, hogy visszavonja a bicskei pedofilügyben hozott elnöki kegyelmét - mondta Süveg Anna, az LMP szóvivője hétfői online sajtótájékoztatóján.



Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, az államfő "újra botrányt okozott" és "gyalázatos döntést hozott", amikor kegyelemben részesítette a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesét, "aki zsarolással kényszerítette az otthon több lakóját, hogy vonják vissza a pedofil igazgató ellen tett vallomásukat". Nem is volt olyan rég, hogy Novák Katalin a terrorvádak miatt elítélt Budaházy Györgynek adott kegyelmet - idézte fel.



Süveg Anna azt mondta, mivel az államfő várhatóan nem fogja visszavonni a döntését, az LMP - ahogyan a Budaházy-ügyben - most is kikéri a kegyelmi döntés alapjául szolgáló dokumentációt és döntéselőkészítő anyagokat, valamint az igazságügyi miniszter felterjesztését. Hangsúlyozta: elvárják az államfőtől, hogy személyesen is nyilatkozzon és indokolja meg döntését.



"Annyival bizonyosan tartozunk az áldozatoknak, hogy a bűnösöket elítéljük, ezt minden felelősen gondolkodó ember így gondolja. Mi, Zöldek ebben biztosak vagyunk" - húzta alá a szóvivő, aki szerint a bicskei gyermekotthon alapügye "önmagában is mélységesen felháborító", de a köztársasági elnök "még gusztustalanabbá" tudta tenni azt.



"Megnyugtató magyarázat nincs, csak az államfői hivatal adott ki egy veszteségminimalizáló közleményt arról, hogy ők elítélik a pedofíliát" - jegyezte meg.



Süveg Anna kijelentette: az LMP szerint a kegyelmi jog gyakorlása különleges, kizárólagos jogköre a mindenkori államfőnek, Novák Katalin pedig "másodszor bizonyította, hogy ezzel a joggal nem él, hanem visszaél".

MSZP: a köztársasági elnök méltatlanná vált hivatala betöltésére

Harangozó Tamás (MSZP) felidézte: a Fidesz-kormány alatt szabadon engedték az azeri "baltás gyilkost", majd a "Fidesz-fülbevalós köztársasági elnök" kegyelemben részesítette a "terrorista Budaházyt" és a bicskei gyermekotthon pedofil vezetőjének segítőjét.



Ez a köztársasági elnök méltatlanná vált hivatala betöltésére - hangoztatta, feltéve a kérdést: mennyire keresztény és családbarát az a hatalom, amelyik ilyet tesz?



Átléphetetlen vörös vonalnak nevezte azt is, hogy "nem szórakozunk sem saját nemzetünk, sem szövetségeseink biztonságával."

Bedő Dávid (Momentum) is hangot adott véleményének, miszerint teljesen méltatlanná vált köztársasági elnöki tisztségére Novák Katalin azzal, hogy titokban kegyelemet adott egy olyan embernek, aki egy pedofil bűntársa volt.