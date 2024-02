Nyögdíj

Korábban kezdi kézbesíteni a Magyar Posta a februári dupla nyugdíjellátást

Februárban a nyugdíj mellett érkezik a 13. havi nyugdíj is, a dupla nyugdíjellátással járó nagy összegű készpénzkifizetések miatt a megszokottnál két nappal korábban, február 12-én kezdi meg a posta a kézbesítést.



A Magyar Posta Zrt. közleményében azt írta, hogy "a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások megközelítőleg 40 százaléka még ma is készpénzben, postai kézbesítéssel történik, közel 850 ezer érintett részére".



A két ellátás összege egyazon utalványon érkezik, amelyen a két tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A postai kézbesítés ütemezetten, a szokásos sorrendben valósul meg és a hónap végéig tart - tették hozzá.



A tájékoztatás szerint "az ügyfelek felkeresése - a kifizetés korábbi kezdése miatt - korábban, de legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik". Azok, akik átutalással kapják a nyugdíjat, február 12-én kapják meg a február havi és a 13. havi nyugdíjat is - írta a Magyar Posta Zrt.