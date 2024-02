Felsőoktatás

Varga-Bajusz Veronika: megújult a felsőoktatási felvételi rendszer

A megújult felsőoktatási felvételi rendszerben az intézmények maguk döntik el, milyen megszerzett képességeket, tudást honorálnak plusz pontokkal a korábbi centralizált rendszerrel szemben - jelentette ki a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Varga-Bajusz Veronika közlése szerint a legtöbb intézmény az emelt szintű érettségit, illetve a nyelvismeretet honorálja plusz pontokkal, de vannak olyanok is, amelyek az önkéntes munkát vagy a szakképzésben szerzett képesítést.



A felsőoktatási jelentkezési határidő február 15-e, egy-egy pályázó a felvi.hu online felületen keresztül hat helyre adhatja be jelentkezési kérelmét - tette hozzá.



Mint elmondta: a diákok tájékozódását segíti a felvi.hu weboldalon található pontszámító kalkulátor is. Vagyis mindenki utánajárhat, hogy mely képzésekre tud eséllyel pályázni. Szakösszehasonlító felület, illetve az is megtalálható rajta, hogy egy-egy intézmény melyik képzéséhez kér emelt szintű vagy középszintű érettségit.



Közlése szerint, az elmúlt évben csaknem 127 ezren nyújtották be felvételi igényüket és mintegy 107 ezren kezdhették meg a felsőfokú tanulmányokat. Ők már a diplomantul.hu honlapon keresztül tájékozódhatnak arról, hogy az oklevél megszerzése után milyen jövőképpel, milyen bérrel, munkalehetőséggel számolhatnak.



Ugyanakkor az is látható, hogy egyre többen szeretnének diplomát szerezni; az elmúlt évben az azt megelőző esztendőhöz képest 30 százalékkal nőtt a jelentkezők száma - jegyezte meg a helyettes államtitkár, példaként említve, hogy megduplázódott a 30 évesnél idősebb jelentkezők száma.



Abban bíznak, hogy az idén is szaporodik a jelentkezők száma, hiszen a diploma a statisztikák szerint 1,7-es bérszorzót jelent a középfokú végzettséghez képest - fűzte hozzá.



Arról is szólt: a kormányzat célja, hogy 2030-ra legalább egy Magyarországi egyetem bekerüljön a világ száz legjobb egyeteme közé, illetve három egyetem Európa legjobb száz egyeteme közé.



Ebben segít, hogy legutóbb két olyan kutató, Krausz Ferenc és Karikó Katalin is Nobel-díjat kapott, akik magyarországi alma materből indulva váltak világhírű kutatókká - mondta Varga-Bajusz Veronika.