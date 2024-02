Illegális bevándorlás

Bakondi: a migrációs paktum részelemei nem az európai emberek biztonságát szolgálják

A migrációs paktum részelemei nem előremutatóak, nem az európai emberek biztonságát szolgálják, nincsenek összhangban az európai emberek érdekeivel - jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szombat este.



Bakondi György hangsúlyozta, hogy a magyar kormány az utolsó pillanatig mindent megtett, hogy a paktum elfogadása ne következzen be.



Hozzátette: reménykednek abban, hogy egy új összetételű Európai Parlament és Európai Bizottság változtat majd ezen a megoldáson, mert hosszú és középtávon is sokkal inkább vonzerőt jelent.



Bakondi György részletezte, hogy a decemberben elfogadott migrációs és menekültügyi paktum kilenc jogszabályból áll, amelyek végleges szövegezése most zajlik. Várhatóan márciusban vagy áprilisban fogadják el a szövegszerű jogszabályt, majd életbe is léptetik.



Két oka van annak, hogy a liberális baloldali többség gyorsan szeretné elfogadni - mondta.



Az egyik, hogy a 2015 óta tartó illegális migráció egyre több olyan negatív hatást hoz felszínre, amelyek miatt az európai emberek akkori felfokozott segíteni akarása elmúlt. Példaként említette Bakondi György a nőkkel szembeni erőszakot, a közbiztonság romlását vagy a gettósodást, amelyek már elérték azt a határt, ami kihat az emberek politikai véleménynyilvánítására.



Hozzátette: a liberális baloldali többség ezzel a jogszabállyal szeretné azt demonstrálni, hogy felismerték a lakosság igényét, és mindent megtesznek, hogy a külső határt ellenőrizzék, a beáramlást megakadályozzák, feltételekhez kössék, szigorítsák. Nem részletezi ugyanakkor azokat a pontokat, amik az ellenkező hatást váltják ki - fogalmazott.



Másrészről szeretnék, hogy a paktumot a jelenlegi összetételű szocialista, baloldali liberális többségű parlament fogadhatná el - mondta.



Bakondi György kiemelte, hogy Magyarország számára a paktum egyik pontja sem elfogadható.



"Világos, hogy az illegálisan, bűnözők segítségével érkező, a nemzeti és európai uniós jogszabályokat semmibe vevő tömegnek az akadálytalan beáramlása, majd a menekültkérelem unión belül történő elbírálása, ez a kudarcok kudarca" - fogalmazott. Hozzátette, hogy szemmel láthatóan az érkezők túlnyomó többsége nem felel meg a menekültté nyilvánítás feltételeinek.



A paktummal továbbá "rá akarják kényszeríteni a nemzetállamokra azt a politikát, amit az EP képvisel, vagyis ők akarják megmondani, hogy kiket kell nekünk befogadni" - mondta.



Hangsúlyozta, hogy ez kvóták szerinti elosztás, és ha nem akarjuk őket befogadni, akkor 9 millió forintot kell az államnak fizetnie minden be nem fogadott migráns után.



Elmondta, hogy válsághelyzet esetén korlátlan számban oszthatnak szét érkezőket, de a jogszabály nem rögzíti világosan, hogy mikor van válsághelyzet.

Bakondi György kitért arra is, hogy az Európai Unió külső határai mentén, így Magyarországon is befogadótáborokat kellene létrehozni, ahol többezer illegális bevándorlót kellene ellátni, eltartani.