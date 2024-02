Diplomácia-EU

Szijjártó: Magyarország támogatja az ENSZ palesztinokat segélyező ügynökségét ért terrorvádak kivizsgálását

Magyarország támogatja az ENSZ palesztinokat segélyező ügynökségének (UNRWA) egyes dolgozóival szembeni terrorvádak kivizsgálását, s az eredménynek igenis következményekkel kell járnia a szervezet finanszírozására - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Brüsszelben.



A tárcavezető az Európai Unió informális külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján először is azt emelte ki, hogy már nagyon régen tapasztalt olyan indulatos és személyeskedő vitát, mint most a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos napirend pont alatt.



Arról számolt be, hogy azokról a vádakról egyeztettek, amelyek szerint az ENSZ palesztinokat segélyező ügynökségének több tagja is részt vett a Hamász októberi izraeli terrortámadásában. Elsősorban az volt a vitának a tárgya, hogy ezen gyanú miatt le kell-e állítani vagy késleltetni kell-e az ügynökség számára biztosított források utalását.



"Vannak, akik azt mondják, hogy nem, a forrásokat továbbra is biztosítani kell, illetve vannak azok, akik azt mondják, hogy azért érdemes megvizsgálni ezeket a vádakat" - mutatott rá.



"Én azt gondolom, közös célunk kell, hogy legyen, hogy megelőzzük a humanitárius katasztrófát. Közös célunk kell, hogy legyen az, hogy ártatlan emberek ne szenvedjenek, és közös célunk kell, hogy legyen, hogy a civil lakosság élelmiszerrel, vízzel, gyógyszerrel való ellátása folyamatos legyen" - szögezte le.



"De az is teljes mértékben elfogadhatatlan, akár mondhatnám azt is, hogy tolerálhatatlan, ha egy ENSZ-szervezet tagjai bármilyen formában részt vesznek egy terrorszervezet működésében vagy akcióiban" - tette hozzá.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez a vád van annyira súlyos, hogy azt ki kell vizsgálni, és nem nekiesni az ezt szorgalmazó EU-biztosnak.



"Tehát mi itt a kivizsgálást természetesen támogatjuk, tisztán kell látni ebben az ügyben, s a kivizsgálás eredményének a mi álláspontunk szerint igenis hatással, következménnyel kell lennie a finanszírozás kérdésére" - húzta alá.



Illetve - mint közölte - azt is megemlítette a kollégáinak, hogy "ennél sokkal kevésbé súlyos és komoly vádak miatt is európai uniós források befagyasztásra kerültek".