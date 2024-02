EU

Az EU több mint 56 millió eurót különít el humanitárius segélyre Ázsiának és a csendes-óceáni térségnek 2024-ben

Az Európai Bizottság pénteken bejelentette, hogy több mint 56 millió eurós (mintegy 21,3 milliárd forint) humanitárius segélyt különített el az ázsiai és a csendes-óceáni térségben rászoruló emberek idei támogatására.

A brüsszeli közlemény szerint a finanszírozás segíteni fogja a régióban jelenlegi humanitárius válságok által érintett embereket, és megerősíti a katasztrófákra való felkészülést a természeti veszélyeknek kitett területeken.



A bejelentést az indiai-, valamint a csendes-óceáni térség, illetve a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) külügyminiszteri szintű brüsszeli találkozója alkalmából tette az Európai Bizottság.



Az uniós támogatásból idén a legnagyobb összeget Banglades (26,5 millió euró) és Mianmar (19,2 millió euró) kapja. A finanszírozás a jelenleg is zajló mianmari konfliktus humanitárius következményeit, valamint a Bangladesben élő, csaknem egymillió rohingja menekült szükségleteit kezeli majd. További 2 millió euró áll rendelkezésre a térségben tapasztalható szélesebb körű menekültválságra, amely főként a mianmari katonai erőszakból ered, és amely a szomszédos országokra, például Indiára, Indonéziára, Malajziára és Thaiföldre is hatással van - írták.



Az összegből az EU 2,6 millió eurót különít el a Fülöp-szigetek számára, hogy az ország reagálni tudjon a mintegy 104 ezer négyzetkilométer kiterjedésű Mindanao régió elhúzódó válságára, ahol a közösségeknek továbbra is a fegyveres erőszak és a természeti veszélyek okozta katasztrófák hatásait kell elszenvedniük.



Az uniós finanszírozásból 4 millió euró jut majd a katasztrófákra való felkészültség erősítésére Nepálban, az ország ugyanis - mint kiemelték - számos természeti veszélynek van kitéve, amelyek egy része az éghajlatváltozás miatt egyre gyakrabban jelentkezik. A támogatás segíti majd a távol-keleti országot a katasztrófákra való felkészültségben, és javítani hivatott a reagálási képességet.



Az EU 1,7 millió euróval támogatja a katasztrófákra való felkészülés erőfeszítéseit a régió más részein is - tették hozzá.