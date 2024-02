Természetvédelem

Új információs központ mutatja be a homokpuszták világát Bugacon

Új információs központ enged bepillantást a homokpuszták világába, a táj történetébe, változásaiba, a múltban itt élt emberek hétköznapjaiba Bugacon - közölte a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályának vezetője az MTI-vel.



Kiss Mónika elmondta: Bócsa-Bugac buckavilága a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb, és domborzatát tekintve is legváltozatosabb része. A területen két nagy buckavonulat húzódik végig, a buckasorokat északkelet felől a bugaci puszta váltja fel, amelynek mai arculatát a több száz éves külterjes állattartás hatásai is meghatározzák. Néprajzi értékei is ehhez kötődnek.



A terület egyben a Kárpát-medencei bennszülött életközösségnek számító pannon homoki gyepek és borókás-nyárasok legjelentősebb őrzője. A bócsai részen található a világ második legnagyobb tartós szegfűállománya, a bugaci rész pedig egy jelentős rákosivipera-populáció otthona. Natura 2000 jelölő és függelékes fajai közé tartozik a magyar futrinka, a pusztuló nyárfákban élő skarlátbogár, az ürge, a homoki kikerics és a homoki nőszirom.



A bugaci állattartás és pásztorélet emlékei ma is megtekinthetők a pusztán. Ezt a világot jelenítik meg a legelésző őshonos háziállatfajták, a csikósok lovasbemutatója és a Pásztormúzeum.



A nemzeti park területrész mellett az Alföldfásítási Múzeum, az Aranymonostor romkertje és a bemutatóhelye is értékes attrakciója Bugacnak. Több hagyományőrző rendezvény és program a Kárpát-medencében élő egykori sztyeppei népek történetének állít emléket.



A projekt keretében megépült Puszta Kapuja Információs Központ "a bugaci puszta kapuja", innen lehet eljutni a nemzetközi szinten is ismert élőhelyre - tette hozzá.



Az épületben két kiállítási egységet alakítottak ki interaktív elemekkel dúsítva. A Pásztorélet című tárlat az egykori pásztorvilágot mutatja be. A külterjes állattartás évszázadokon keresztül hatással volt a tájra, nagyban befolyásolva a terület ökológiai viszonyait. A Bugaci buckák között című kiállítás pedig átvezeti a látogatókat a pusztai természetbe, közelebb hozza a közönséghez a puszta különleges élővilágát, felvillantja ennek a rendkívüli, változatos ökoszisztémának az értékeit.



Az információs központ kertjében rovarhotelt és több játékot, például egy ökológiai társasjátékot helyeztek el. A Pásztormúzeumhoz vezető földút mellett pihenőhely készült, további ismereteket adva a puszta növény- és állatvilágáról, a Pásztormúzeumnál pedig fotópont található. Az 1100 méter hosszú Boróka tanösvény is kiegészült új információs táblákkal és élményelemekkel, egyebek mellett erdei xilofonnal és játéktávcsővel.



A kültéri helyszínek már látogathatók, a Puszta Kapuja Információs Központ 2024 tavaszán nyitja meg a kapuit.



A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében 286,5 millió forint európai uniós támogatásból valósult meg.