NMHH: a Sztárbox miatt 10 milliós, Fekete Pákó megalázásáért 3 milliós bírságot kapott az RTL

A "Sztárbox" erőszakos tartalmai miatt 10 millió forintos, Fekete Pákó megalázásáért pedig 3 millió forintos bírságot kapott az RTL - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága az MTI-vel csütörtökön.



Nem megfelelő korhatári kategóriába soroltan és nem megfelelő időpontban sugározta a "Sztárbox" november 5-i epizódját az RTL - állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a január 30-i ülésén. A műsorszámot ugyanis az erőszakos jelenetek miatt 16 éven aluliaknak nem ajánlott jelöléssel kellett volna ellátni, és ennek megfelelően csak 21 óra után lett volna közzétehető.



A csatorna emiatt tízmillió forintos bírságot kapott, emellett a jogsértés tényéről tájékoztató közleményt is közzé kell tennie.



Eltört hüvelykujj, bokaszalag-szakadás, bordarepedés - a "Sztárbox" durvaságát jelzi, hogy már a felkészülés során is súlyos sérüléseket szereztek a ringbe szálló hírességek - olvasható a közleményben.



A "Sztárbox" nem sport-, hanem szórakoztató show-műsor, amely hatásvadász módon, mintegy közvetítő közegként használta a résztvevőkre egyáltalán nem veszélytelen ökölvívást úgy, hogy a műsorszámban nem a sportág szabályai szerint folytatták le a mérkőzéseket - állapította meg a testület. A műsorszám gyermekkorú nézői akár azt a téves következtetést is levonhatták a látottakból, hogy a konfliktusok kezelésének elfogadott módja az agresszió - írták.



Az RTL az érintett epizódot a 12 éven aluliak számára nem ajánlott kategóriába soroltan tette közzé 19 óra 30 perctől. A médiatanács döntése értelmében azonban a műsorszámot a benne halmozottan előforduló erőszakos jelenetekre tekintettel a 16 éven aluliaknak nem ajánlott kategóriába kellett volna sorolni, és ennek megfelelően csak 21 óra után lehetett volna műsorra tűzni.



A médiatanács további két eljárásban vizsgálja a Sztárbox különböző adásait, amelyekben később születik döntés - közölték.



Az RTL-t egy másik műsorszáma miatt is elmarasztalta a testület: a "Reggeli" október 25-i adásában ugyanis Fekete Pákót alázták meg a műsorvezetők azzal, hogy a kamerák előtt "levizsgáztatták" állampolgári alapismeretekből.



Közlésük szerint Fekete Pákó alappal számíthatott könnyed, barátságos hangvételű beszélgetésre, ehelyett a műsorvezetők olyan helyzetet teremtettek, amelyet nem tudott megfelelően kezelni. Ezzel a szituációval a műsorvezetők visszaéltek, vendégük hiányosságaira fókuszáltak, és gúnyolódtak rajta.

A médiatanács határozatában kiemeli: a médiaszolgáltató megvalósítja az emberi méltóság megsértését, amikor úgy mutat be egy szereplőt, hogy figyelmen kívül hagyja, illetve megsérti a társadalmi együttélés alapvető normáit - ebben az esetben a társadalmi integráció előmozdítását, a közösségi szolidaritást, az egymás iránti tiszteletet.



A súlyos jogsértés miatt a médiatanács hárommillió forintos bírságot rótt ki az RTL-re, emellett a jogsértés tényéről tájékoztató közlemény közzétételére is kötelezte - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.



Bejelentésre vizsgált a kiskorúak védelme szempontjából a médiatanács egy, december 15-én megjelent Telex-cikket, amely egy beágyazott videót is tartalmazott "Osváth Zsolt bemutatta a melegesküvőjéről készült videóját, erre a YouTube vizsgálni kezdte" címmel. Ebben Osváth Zsolt és párja, Patrik, élettársi kapcsolatuk hivatalos bejegyzését ünneplik, a cikk pedig arról tudósít, hogy a videoplatform-szolgáltató olvasói bejelentések nyomán belső vizsgálatnak vetette alá a felvételt, és amíg ez le nem zárul, nem sorolja a videót az ajánlott tartalmak közé.



A közlemény kitér arra, hogy a médiatartalom-szolgáltatók szerkesztői felelőssége a beágyazott videókra is kiterjed, tehát azok az internetes sajtótermékben megjelent cikkek részének tekinthetők. A sajtótermékekre vonatkozó gyermekvédelmi szabályok szerint pedig, ha egy médiatartalom súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, erkölcsi vagy fizikai fejlődését - különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, indokolatlan erőszakot tartalmaz -, csak olyan műszaki vagy egyéb megoldás alkalmazásával tehető elérhetővé, amely biztosítja, hogy ahhoz kiskorúak ne férjenek hozzá.



A hatósági ellenőrzés szerint viszont sem a cikk, sem az abba beágyazott videó nem tartalmazott olyan káros elemet, amely a kiskorúak fejlődését hátrányosan befolyásolhatta volna, ezért a médiatanács nem indított eljárást - írta az az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.



A médiahatóság mindezeken túl a román társhatósághoz is fordult a Moziverzum csatornán november 28-án 18 óra 40 perctől sugárzott "Szükségállapot" című film korhatár-besorolása miatt, amelyet 12 éven aluliaknak nem ajánlottan tett közzé a médiaszolgáltató. A Nemzeti Filmiroda besorolása és a médiatanács vizsgálata szerint viszont a film az erőszak realisztikus ábrázolása miatt a magyar szabályozás alapján 16 éven aluliak számára nem ajánlott kategóriába tartozik, ennek megfelelően kizárólag 21 órát követően lehetett volna közzétenni.



Ezért a médiahatóság felkérte a román társhatóságot a szükséges intézkedések megtételére - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.