Általánossá tenné a svédasztalos iskolai étkeztetést a HunGast

2024.02.01 22:30 MTI

Kísérleti projektjének kedvező tapasztalatait látva általánossá tenné a svédasztalos iskolai étkeztetést a HunGast - közölte Páger Zsolt, a cég üzletfejlesztési igazgatója a társaság csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten.



A szabadszedéses projekt 2023 tavaszán kezdődött 24 iskolában, miután a HunGast Svédországban járva tapasztalatokat gyűjtött az ottani szolgáltatóktól. A külföldön látottak alapján az iskolákban is jól működtethető a svédasztalos rendszer, a kezdeti tapasztalatok pedig hamar igazolták, hogy belföldön ugyancsak lehet létjogosultsága, sőt talán ez hozhat valódi forradalmat a közétkeztetésben - fogalmazott a cég vezetője, hozzátéve: szeptembertől a kezdeti 5 ezer iskolás után már 40 intézmény 12 ezer diákjára kiterjedően folytatódott a kísérleti projekt. A HunGast pedig azóta is értékeli az eredményeket és készül az újabb iskolák kiszolgálására.



A kezdeményezés egyik legjelentősebb eredménye, hogy az ételmaradék mennyisége majdnem a felére csökkent. A svédasztalos étkeztetésben a gyermekeket meg lehet tanítani arra, hogy ne pazarolják az élelmiszert, mindig annyit szedjenek, amennyiből nem marad semmi. A visszajelzésekből ítélve ott a legsikeresebb a rendszer, ahol a pedagógusok segítenek a szemléletformálásban. Erre nagy szükség is lenne, hiszen Magyarországon a közétkeztetésben az étel 27 százalékából lesz hulladék, vagyis az évi 200 ezer tonnából több mint 50 ezer tonna - hangsúlyozta Páger Zsolt.



Laczkó Gábor, a kísérleti projektben résztvevő budapesti Németh Imre Általános Iskola intézményvezetője új nevelési lehetőségnek tekinti a svédasztalos rendszer bevezetését. A gyerekek korábban ugyanazt az adagot kapták, ha akarták, ha nem, ehhez képest a svédasztal nem csupán szabad választást enged nekik, de számos képességüket is fejleszti - tette hozzá.



A HunGast kommunikációs igazgatója az MTI kérdésére közölte, hogy az eddigi megkeresések alapján a következő tanévben újabb iskolák csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, így a következő tanévben az eddigi kétszeresére, 24-25 ezerre nőhet a svédasztalos étkeztetésben részesülő diákok száma. Enyedi Csaba a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a svédországi tapasztalatokat nem pusztán lemásolva honosították meg a magyarországi iskolákban, törekedtek arra, hogy az itteni szokásokhoz igazítsák a külföldi mintát. Az új tálalási rendszernek már kezdetben is nagy sikere volt, a gyermekek örültek neki, hogy kóstolóra is van lehetőség. Csupán annyit kérnek tőlük cserébe, hogy lehetőleg üresen vigyék vissza a tányérjaikat.



Enyedi Csaba közölte, hogy a HunGast 30 éve családi cégként kezdte a működését, és ma már piacvezető a belföldi közétkeztetésben. Jelenleg csaknem 800 iskola 120-130 ezer diákjának az ellátásáért felelnek és körülbelül 3 ezer munkavállalót foglalkoztatnak. A HunGast Csoport 2022-ben több mint 29 milliárd forint, 2023-ban több mint 37 milliárd forint árbevétellel zárt.