Ukrajnai háború

Így reagált Orbán Viktor az Ukrajnának szánt segélycsomagról szóló megállapodásra - videó

Kiharcoltuk! A magyarok pénzét nem adhatják az ukránoknak! A háborúban nem veszünk részt, fegyvert nem küldünk, továbbra is a béke pártján állunk! - - írta Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videójához csütörtökön.



A miniszterelnök Brüsszelben, az egynapos rendkívüli uniós csúcstalálkozót követően rögzített üzenetében elmondta, már szerda óta, hosszú órákon keresztül tárgyaltunk és ma kora reggel kezdtük a tárgyalásokat.



Orbán Viktor közölte: a téma Ukrajna volt, illetve az a kérdés, hogy támogassa-e az Európai Unió Ukrajnát és ha igen, hogyan és mennyi pénzzel. A tárgyalások itt szakadtak meg tavaly decemberben, mert két magyar problémára nem kaptunk megoldást - tette hozzá.



"Féltünk attól, hogy a magyaroknak járó uniós pénzek, amit az Európai Bizottság eddig nem adott ide nekünk, előbb-utóbb Ukrajnában kötnek majd ki. És attól is féltünk, hogy túl hosszú távra, ellenőrizetlenül bocsátunk forrásokat Ukrajna rendelkezésére" - fogalmazott.



Orbán Viktor elmondta, hogy tegnap éjszaka, ma reggel kaptunk egy ajánlatot, és végül kitárgyaltunk egy ellenőrző mechanizmust, amely garantálja a pénzek észszerű felhasználását, és garanciát kaptunk arra, hogy Magyarország pénze nem kerülhet Ukrajnába.



"Hosszú tárgyalás után ezt az ajánlatot elfogadtuk" - jelentette ki a kormányfő a videóban.



Örülök, hogy a piacok, a gazdasági élet reakciója már most pozitív erre a megállapodásra - mondta Orbán Viktor.