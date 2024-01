Kormányfő

Orbán Viktor tüntető gazdákkal találkozott Brüsszelben

Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelbe érkezve, a belvárosban tüntető gazdákkal találkozott, akikkel arról beszélgetett, hogy az európai vezetőknek sokkal jobban oda kellene figyelniük az emberek szavára - mondta az MTI-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



Hozzátette: Orbán Viktor szerda este Brüsszelben megbeszélést folytatott Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnökkel is.



A miniszterelnök belga újságíróknak kijelentette: új vezetőkre, új elitre van szükség Európában, mert jelenleg - legyen szó migrációról vagy az ukrajnai háborúról - az utca emberének hangját nem veszik komolyan, és ez egy demokratikus deficit.



A kormányfő kiemelte: az Európai Unióban nem tartják megfelelően tiszteletben azt, hogy a mezőgazdaság az európai gazdaság fontos eleme. Számos országban a gazdák számára kedvezőtlen szabályozásokat vezettek be, amelyek megnehezítették a helyzetüket.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor kiemelte, hogy az ukrán mezőgazdaságra sokkal enyhébb szabályok vonatkoznak, így igazságtalan versenyhelyzet alakult ki.



"Elsőként mi szenvedünk ettől, lengyelek, szlovákok, magyarok, akik közvetlenül Ukrajna szomszédságában élünk. De előbb-utóbb ez a veszély, ez a veszteség eléri Európa belső részét is, és itt, Brüsszelben, Franciaországban és Spanyolországban is érezhető lesz" - mondta a magyar miniszterelnök, hozzátéve, hogy ezt meg kell állítani.



"Az Európai Bizottságnak az európai gazdák érdekeit kell képviselnie az ukránokkal szemben, nem pedig fordítva" - tette hozzá.



Kifejtette azt is, hogy le kell állítani az ukrán termékek importját, mert a földművelés feltételei és körülményei nem azonosak, az uniós szabályozás miatt az európai gazdák súlyos veszteségeket szenvednek el.



A probléma megoldásaként Orbán Viktor azt javasolta, hogy legyen teljes vezetőváltás Brüsszelben, mert "ezek a vezetők soha nem fognak a gazdák számára kedvező döntéseket hozni".



"Olyan új vezetőket kell találni, akik valóban az emberek érdekeit képviselik" - tette hozzá a júniusi európai parlamenti választásra utalva.