Rétvári Bence: átlagosan 32,2 százalékkal nő a tanárok és óvónők bére

Minden tanár és óvónő megkapta keddig a tájékoztatást az új megemelt béréről, amely átlagosan 32,2 százalékkal nő - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.



Rétvári Bence felidézte, 2022 nyarán hozta nyilvánosságra a kormány azt a dokumentumot, amely rögzítette, hogy ha Magyarország hozzájut az uniós forrásokhoz, akkor a kabinet a diplomás átlagbér 80 százalékára emeli a pedagógusok bérét. Emellett tavaly elfogadták az új pedagógus-életpálya törvényt is.



Idén januárban Magyarország végre megkapta a neki járó forrásokat, így elhárult az utolsó akadály a tanári és óvónői béremelés elől - emelte ki az államtitkár.



Rétvári Bence közölte, keddig megkapta minden tanár és óvónő a tájékoztatást az új béréről. A tankerületi iskolákban dolgozók átlagosan 32,2 százalékos emelésről értesültek, az egyházi, alapítványi, önkormányzati fenntartású intézményeknél pedig szintén keddig kellett tájékoztatást kapniuk a pedagógusoknak, hogy náluk hogyan valósul meg a béremelés.



Az államtitkár elmondta azt is, hogy tavaly és tavalyelőtt 10-10 százalékkal nőtt a pedagógusok bére, jövőre pedig 21 százalékkal emelkedik, így az idei emelést is beleszámítva összesen 93,3 százalékos az emelkedés, azaz négy év alatt majdnem a duplája lesz a pedagógusok fizetése.



A bérek legalsó határa a januári emelés után gyakornokok esetében 528 ezer forint, pedagógus I. fokozatban 538 ezer, pedagógus II. fokozatban 555 ezer, mesterpedagógusoknál 630 ezer, kutató-tanároknál pedig 750 ezer forint lesz - ismertette Rétvári Bence.



Azokban az intézményekben pedig, amelyekben a hátrányos helyzetű gyerekek aránya magasabb, további 20 százalékos bértöbbletet kapnak a pedagógusok - mondta.



Hozzátette, tavaly az átlagos pedagógusbér 508 ezer forint volt, most ez 672 ezer forintra nő.



Ez is segíti azt, hogy minél jobb képességű emberek válasszák a pedagóguspályát, hogy a tanárok megmaradjanak a pályán, és a gyerekek minél magasabb szintű oktatásban részesülhessenek - hangoztatta Rétvári Bence.



A kormány a költségvetésben létrehozott egy 340 milliárd forintos pedagógusbér-emelési alapot, azaz ennyit fordít idén összesen a béremelésre - jegyezte meg.



Az államtitkár szólt arról is: kaptak jelzéseket az elmúlt napokban arról, hogy vannak helyek, ahol nem az átlagbért biztosítják, hanem csak a bérsáv alsó szintjére emelik meg a béreket. Ez nem helyes, az államkincstár pedig ellenőrizni fogja, hogy valóban béremelésre fordítják-e a kapott forrásokat - jelentette ki Rétvári Bence.

Az államtitkár úgy fogalmazott, a baloldal már többszörösen megbukott, először akkor, amikor megszüntette a 13. havi fizetést, így elvett minden magyar pedagógustól egyhavi bért, valamint 15 ezer pedagógust "tett utcára". Ők voltak az egyetlenek, akik Magyarország történetében valaha csökkentették a pedagógusbéreket - mutatott rá.



Hozzátette, másodszor pedig akkor bukott meg a baloldal, amikor "az elmúlt években Brüsszelben mindent elkövetett, hogy megakadályozza a pedagógusok béremelését".