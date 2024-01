Botrány

'Cigányoknak tilos a belépés' - állt egy kecskeméti italbolt LED-kijelzőjén

"Cigányoknak tilos a belépés" - feliratot mutatott a Kozák Ital nevű kecskeméti Kft. Izsáki úton lévő üzletének LED-panelja, derült ki a Roma Szeretetszolgálatnak elküldött videóból. Ifj. Rostás-Farkas György a szervezet részéről azt írta: "Természetesen elítéljük a rasszizmus összes formáját, és megtesszük a megfelelő jogi lépéseket!"



Közben az italbolt is megszólalt az ügyben: Facebook-oldalukon azt írták, hogy a bolt kijelzőjét ismeretlenek törték fel, az üzenettől elhatárolódnak, az üggyel kapcsolatban feljelentést tesznek. Úgy fogalmaztak: "A mai napon megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az új Izsáki úton lévő üzletünk led panelját feltörték! A kiírt szövegtől teljes mértékben a Kozák Kft. elhatárolódik, és azonnali rendőrségi feljelentést tettünk".



Nem tudni, hogy pontosan mennyi ideig volt látható a rasszista felirat az italbolt kijelzőjén. A Roma Szeretszolgálat még videót is közölt a látványról, ez a honlapjukon nézhető meg. Ifj. Rostás-Farkas még azt tette hozzá az rtl.hu kérdésére: "Kecskemét vezetését is megkeressük az kapcsán és természetesen a bolt tulajdonosát is".