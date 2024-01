Szerencsejáték

Még nem jelentkezett nyereményéért, 2 milliárdot bukhat a Hatoslottó nyertese

Hamarosan lejár a 90 napos határideje egy tavaly novemberi Hatoslottó sorsolás nyertesének, hogy felvehesse a majdnem 2 milliárd forintos jackpotot. Ha február 10-ig nem jelentkezik érte a nagynyertes vonalon, akkor az összeg is bekerül az úgynevezett fel nem vett nyeremények közé, és különsorsolásos nyereményjáték útján visszakerül a játékosokhoz, illetve kiegészítheti az adott játék nyereményalapját. Eközben a Hatoslottón újra halmozódik a főnyeremény összege, telitalálat esetén a szerencsés 1,6 milliárd forintot nyerhet - írja közleményében a Szerencsejáték Zrt.



A tavalyi év 45. heti sorsolásán egy szerencsés játékos sikeresen eltalálta a Hatoslottó sorsolásán kihúzott számokat. A 2023. november 12-i nyerőszámok: 2, 9, 15, 26, 38, 43 összesen 1.883.128.190 forintot értek, ez az összeg a Hatoslottó történetének harmadik legnagyobb nyereménye. A nyertesnek a sorsolást követően 90 napja van arra, hogy hívja az úgynevezett nagynyertes vonalat. A jelentkezéshez szükséges telefonszám megtalálható a társaság honlapján, és a lottózókban is.



A telefonos egyeztetés során a lottótársaság feddhetetlen munkatársa meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van a vonal túloldalán, a beazonosítás a szelvényen lévő információk alapján történik. Ezt követi a személyes egyeztetés, ahol többek között megvizsgálják a szelvény érvényességét és eredetiségét, illetve a játékos azonosítása is megtörténik. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott forint alapú folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.



Ha a mostani szerencsés játékos február 10-ig nem jelentkezik az összegért, akkor ez bekerül az úgynevezett fel nem vett nyeremények alapjába, és nyereményjátékkal vagy nyereményalap kiegészítésével visszakerül a játékosokhoz.



A Hatoslottón 2023-ban összesen 7 telitalálatos született, köztük 3 darab milliárdos és 3 darab százmilliós főnyeremény talált gazdára.