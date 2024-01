Baleset

Felmentő ítélet a Pillangó utcai metróbaleset ügyében

Bűncselekmény elkövetésének hiányában felmentette a vádak alól a Pillangó utcai 2016-os metróbaleset ügyében eljárás alá vont metróvezetőt és forgalomirányítót kedden első fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság.

A Fővárosi Törvényszék Sajtóosztálya az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetett: a két dolgozót a vasúti közlekedés tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetésével, valamint közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarásával vádolta az ügyészség.



A 2-es vonal Pillangó utcai felszíni megállójában 2016. december 5-én reggel egy metrószerelvény hátulról egy álló, utasbeszállásra váró másiknak ütközött.



A vádhatóság szerint a két vádlott gondatlan magatartása miatt következett be a baleset, amelyben 21-en sérültek meg: öten súlyosan, a többiek pedig könnyebben.



A metróközlekedésben is jelentős mértékű zavar keletkezett: a 2-es metróvonal forgalma hosszabb ideig szünetelt, 164 "menet" kimaradt, ezek pótlására 45 pótlóbuszt kellett beállítani, a forgalom szünetelése körülbelül 94 ezer utast érintett. Az eseménysor egyúttal különösen nagy mértékű, 158 millió forintot meghaladó kárt okozott - írta a törvényszék.



A közleményben kitértek arra, hogy a vádlottak - a hátulról érkező szerelvény vezetője és a forgalomirányító - tagadták a terhükre rótt cselekmények elkövetését, "érdemi védekezést terjesztettek elő", amelyben részletesen számot adtak a történésekről, előzményekről és az egész rendszer műszaki működéséről.



A bíróság által meghallgatott szakértők megállapítása szerint a baleset "egy műszaki hiányosság" miatt történt.



A bizonyítási eljárás eredményeképpen az elsőfokú bíróság a vádlottakat bűncselekmény elkövetésének hiányában felmentette az ellenük emelt vád alól.



Az ítélet ellen az ügyész fellebbezést jelentett be, így az eljárás másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik - áll a közleményben.