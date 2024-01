Demonstráció

Az LMP fáklyás tiltakozást tart Sóskúton

A keddi lakossági tájékoztatóra a helyi önkormányzat tervei szerint nem engednék be a sajtót, illetve kizárólag sóskúti lakcímkártyával rendelkezők léphetnének be. 2024.01.30 15:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fáklyás tiltakozást szervez az LMP kedd délután Sóskúton - közölte Tetlák Örs, az LMP országos elnökségének tagja keddi online is közvetített sajtótájékoztatóján.



A politikus, aki Érd LMP-s alpolgármestere, kiemelte: a demonstráció célja, hogy mindenki részt vehessen azon a lakossági tájékoztatón, ami arról szól, mit gondolnak a sóskútiak és a környező települések lakói egy Sóskútra tervezett akkumulátoripari beruházásról.



A keddi lakossági tájékoztatóra a helyi önkormányzat tervei szerint nem engednék be a sajtót, illetve kizárólag sóskúti lakcímkártyával rendelkezők léphetnének be - mondta Tetlák Örs.



Ezzel többi között az a probléma, hogy sokan nem laknak Sóskúton, de ingatlannal rendelkeznek a településen, vagy ott élnek, de a lakcímkártyájukon nem sóskúti cím szerepel, illetve egy ilyen beruházás hatóköre, környezeti terhelése nyilvánvalóan túlmutat Sóskút közigazgatási határán - fejtette ki. Hozzátette: minden érdinek, tárnokinak vagy pusztazámorinak ugyanolyan joga van részt venni ezen a tájékoztatón.



Felidézte, hogy négy-öt nappal ezelőtt alternatív meghallgatást tartottak Sóskúton, amelyen 400-500 lakos vett részt, tőlük - mint mondta - nem kértek lakcímkártyát. A résztvevők egyértelműen kinyilvánították, hogy "a hátuk közepére nem kívánnak" egy újabb akkumulátoripari beruházást a településen - jegyezte meg Tetlák Örs.



Kitért arra is, néhány napja nyílt levélben fordult Aradszki András (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselőhöz, hogy tegyen meg mindent a keddi lakossági tájékoztató nyilvános voltáért, ám válasz nem érkezett.