Állatvédelem

Lelőtték Horkai Zoltán filmforgatáshoz használt szelíd szarvasait Gödöllőn - képek

Ismeretlenek lelőtték Horkai Zoltán filmforgatáshoz használt szelíd szarvasait a Táncsics Mihály úton. A jelek szerint az elkövetők egy hátsó kapun jutottak be a telepre. Az egyik bikát lelőtték, feltehetően a másikat is, amelyet el is vittek magukkal. A rendőrségi vizsgálat megkezdődött. A szarvasok külön karámokban voltak, az egész telep pedig dupla kerítéssel van elkerítve, nehogy az állatok elszökjenek.



A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az üggyel kapcsolatban az alábbi hivatalos tájékoztatást adta:



Gödöllői Rendőrkapitányság lopás bűntettének, valamint állatkínzás vétségének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, egyelőre ismeretlen tettes ellen. A helyszíni szemle során az egyik lelőtt állat tetemét megtalálták, a másik szarvast azonban az ismeretlenek ellopták.



"Munkatársaink azon vannak, hogy mihamarabb azonosítsák a tettest/tetteseket, ennek érdekében széleskörű adatgyűjtést, tanúkutatást végeznek a helyszíni szemlével párhuzamosan. A szemle során felkutatják és rögzítik azokat a nyomokat, amelyek segíthetik a felderítést."



Kérik, hogy aki bármit tud a bűncselekménnyel kapcsolatban, hívja a 112-t és segítse a rendőrség munkáját!