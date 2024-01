Illegális bevándorlás

Rétvári Bence: Brüsszel a migrációt nem megállítani, hanem szervezni akarja

Brüsszel a migrációt nem megállítani, hanem szervezni akarja - mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedden.



Az államtitkár kijelentette: az unióban versenyt futnak az idővel, hogy még a júniusi EP-választás előtt "bebetonozzák" a közvetlenül karácsony előtt szabálytalan módon elfogadott migrációs paktumot. Kilenc uniós jogszabállyal próbálják visszafordíthatatlanná tenni a helyzetet többek között a kvóták, a menekültügyi ügynökség vagy a válságkezelés terén - tette hozzá.



Jól fűtött brüsszeli irodákban, a valóságtól távol írnák elő például, hogy egy határőrnek, ha a migránsok megdobálják, széles mosollyal kellene segítséget nyújtania támadóinak a menekültkérelem benyújtásához. Tehát a határőr feladata már nem a határ védelme, hanem a migráció támogatása. S mindezt azzal magyarázzák, hogy ez hasznos Európának, ez a világtrend - mondta Rétvári Bence.



Úgy folytatta: mindeközben Svédországban már a lakosság 10-20 százaléka migránshátterű, a kiutasítások 80-90 százaléka pedig sikertelen.



Rétvári Bence az M1 aktuális csatornán kedd reggel azt is elmondta: Svédországban már az emberek 60 százaléka fél attól, hogy bűncselekmény áldozatává válik, míg Magyarországon ez az arány 5 százalék.



Hozzátette, Brüsszelben arról már nyíltan beszélnek, hogy Nyugat-Európában a közbiztonság romlik, a terrorfenyegetettség nő, de arról nem mernek beszélni, hogy ez a migráció miatt van. Pedig Magyarország jó példát mutat, a balkáni országokkal közös rendőri, határvédelmi fellépés hatékony, az embercsempészek más irányba fordulnak. Csak a magyar példát kellene követni és megoldódnának a migrációból fakadó társadalmi problémák Nyugat-Európában hangoztatta Rétvári Bence.



Az EU formálódó migrációs szabályozásának lehetséges következményeiről szólva az államtitkár elmondta azt is: a többszázezer európai eljárás közel harmadában a magyar hatóságoknak kellene eljárni, ami sok tízezer ügyet jelenthet és tízezres migránstáborok jöhetnének létre az országban. A szabályozásban rengeteg a kivétel is, például, aki kiskorúnak mondja magát, azt rögtön be kellene engedni.



Brüsszel célja nem a határok megvédése, hanem a migráció menedzselése - szögezte le az államtitkár.



Hozzátette: a nemzeti konzultációban a magyar emberek egyértelműen a magyar kormány migrációt elutasító politikáját támogatták, szemben a brüsszeli elképzelésekkel.