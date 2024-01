EU-s pénzek

Varga Judit: Magyarország soha nem enged a zsarolásnak

Brüsszel a Financial Times címlapján fenyegette meg Magyarországot azzal, hogy "ha nem adunk pénzt hitelből Ukrajnának, akkor majd ők sem adnak nekünk forrásokat". 2024.01.29 10:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország soha nem enged a zsarolásnak - írta az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának fideszes elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.



Varga Judit azt írta, hogy Brüsszel a Financial Times címlapján fenyegette meg Magyarországot azzal, hogy "ha nem adunk pénzt hitelből Ukrajnának, akkor majd ők sem adnak nekünk forrásokat".



"Brüsszel mindig is így működött: zsarolnak minket az illegális migráció megállítása, az LMBTQ-őrület visszaverése és a háború elutasítása miatt. Ezt már a bizottság elnöke sem tagadja. Tárgyalás helyett zsarolás, konstruktív párbeszéd helyett fenyegetés" - fogalmazott a kormánypárti politikus.



Varga Judit bejegyzése szerint úgy tűnik, már hetes cikkelyes "szappanopera", meg Sargentini sem kell a brüsszeli liberálisoknak, hogy előjöjjön belőlük a birodalmi diktatúra hangja. "Már csak odaszólnak, mint a kocsmában, hogy fogjuk be, különben baj lesz" - tette hozzá.



"Nem fogjuk be! Sőt, egyre hangosabbak leszünk Németországban, Franciaországban, Belgiumban és szerte az EU-ban. Jól figyelj, Brüsszel: Magyarország soha nem enged a zsarolásnak! Kezdődik az EP-kampány, tanulunk traktort vezetni" - hangsúlyozta az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke.