EU-s pénzek

Bóka János: Magyarország nem enged a zsarolásnak

Magyarország nem enged a zsarolásnak - írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.



Bóka János kifejtette: sajtóértesülések szerint egy brüsszeli bürokraták által fogalmazott dokumentum amellett érvel, hogy amennyiben nem születik döntés Ukrajna finanszírozásáról a február elsejei EU-csúcson, a tagállamok nyilvánosan kijelentik, hogy a magyar miniszterelnök nem konstruktív viselkedése miatt nem tudják elképzelni, hogy Magyarország valaha is a neki járó forrásokat megkapná, illetve azt is felvetik, hogy teljes mértékben meg kell vonni a Magyarországnak járó forrásokat.



Az értesülés megerősíti azt, amit a magyar kormány hosszú idő óta állít: Brüsszel az uniós forrásokhoz való hozzáférést politikai nyomásgyakorlásra használja - tette hozzá.



"Ukrajna támogatása és az uniós forrásokhoz való hozzáférés között Magyarország nem teremt kapcsolatot, és visszautasítja azt, hogy mások ezt tegyék. Magyarország eddig is és ezután is konstruktívan vesz részt az egyeztetésekben, de a zsarolásnak nem enged" - fogalmazott a tárcavezető.