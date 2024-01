Média-hatóság

NMHH: bújtatott reklám miatt intézkedett a Médiatanács

Figyelmeztetésben részesítette a Médiatanács a budaörsinaplo.hu internetes újságot amiatt, hogy konkrét, reklám értékű információkat közölt egy, tavaly júniusban megjelent cikkében - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a budaörsinaplo.hu internetes újság megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést azzal, hogy a tavaly június 18-án megjelent, "Volánbusszal is mehetünk (átszállás nélkül) a tengerpartra" című cikkében számos reklámértékű információt közölt. A portál sajtóközleményből nemcsak az derült ki, hogy hol lehet felszállni az Adria expresszre, hanem az is, hogy hogyan lehet jegyet venni rá.



A hatóság azt írta, hogy a kifogásolt cikket a médiatartalom-szolgáltató az eljárás megindítását követően eltávolította. A Médiatanács figyelmeztetésben részesítette a médiatartalom-szolgáltatót, és arra hívta fel, hogy a jövőben tartózkodjon a jogsértéstől.



Az NMHH a közleményben tudatta azt is, hogy a "Farm VIP" tavaly december 8-án sugárzott epizódjának méltóságsértő és gyűlöletkeltő jellege miatt tett bejelentést egy néző, ám a Médiatanács szerint nem volt jogsértő a műsorszám, ezért nem indult eljárás a TV2-vel szemben.



A Médiatanács "Az állampolgár" című film korhatár-besorolását is nézői bejelentés nyomán vizsgálta. A Magyar Mozi TV december 4-én sugárzott műsorszámát korábban "12 éven aluliaknak nem ajánlott" kategóriába sorolta a Nemzeti Filmiroda (NFI), ami a Médiatanácsot és a Médiaszolgáltatót is köti, így hatósági eljárás nem indítható az ügyben - írták.



A Médiatanács egy másik döntésében azt állapította meg, hogy a Gyöngyös 101,7 frekvencián sugárzó Rádió1 tavaly november 4-10. között "nem tett eleget a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek saját műsoridőhöz viszonyított arányaira vonatkozó, hatósági szerződésben foglalt vállalásainak, és elmulasztotta a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek saját műsoridőhöz viszonyított arányaira vonatkozó vállalásainak teljesítését is" - közölték.



A közleményben hozzáfűzték, mindezek miatt a médiaszolgáltatóra százezer forint, a jogsértés ismételtsége miatt a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig ötvenezer forint bírságot rótt ki a Médiatanács, és a jogsértés tényéről tájékoztató közlemény közzétételére is kötelezte a rádiót.