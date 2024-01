Belügy

LMP: 'százmilliárdokkal' tartozik a kormány a fővárosnak

Az LMP számításai szerint "százmilliárdokkal" tartozik a kormány a fővárosnak. Csárdi Antal, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese csütörtöki, online is követhető sajtótájékoztatóján hivatkozott az önkormányzati törvényre, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy Budapest kötelező feladatként látja el a közösségi közlekedés megszervezését, ennek okán pedig jár költségvetési támogatás a fővárosnak.



A politikus idézte az alaptörvényt is és kijelentette: az adott önkormányzat jogosult a kötelező feladata ellátásához az arányos költségvetési forrásra. Vagyis az összeg nyújtása nem lehetőség.



A magyar főváros ilyet arányosan nem kap - állapította meg.



Kifejtette: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) éves költségvetése nagyságrendileg 240 milliárd forint, ebből a jegybevételek mintegy 70 milliárdot tesznek ki. A fennmaradó összeget a magyar államnak kellene megfizetnie Budapestnek - rögzítette.



Megjegyezte: a legóvatosabb becslések szerint is százmilliárd forintot meghaladó, arányos támogatásra lenne jogosult a főváros, ami egy ciklus alatt ötszázmilliárd forintot tesz ki.



Hozzátette: ezek a források járnának a megyei jogú városoknak is, valamint azoknak a társult önkormányzatoknak, amelyek szeretnék a helyi közlekedést megszervezni településükön.



Csárdi Antal kijelentette: elvárják, hogy a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban már szerepeljen az összeg. A magyar kormány fizesse ki azokat a forrásokat, amelyek Budapestnek járnak, tartsa be az alaptörvényt! - szólított fel az LMP-s politikus, hozzátéve: ezt minden fővárosi joggal várja el.