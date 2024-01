Honvédelem-fejlesztés

HM: a haderőfejlesztés miatt feleslegessé vált eszközöket értékesít a honvédség

A haderőfejlesztés miatt feleslegessé vált eszközöket értékesít a Magyar Honvédség (MH) - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a magyar haderő modernizációjával kapcsolatban kijelentette: a magyar kormány számára Magyarország és a magyar emberek biztonsága az elsődleges feladat.



A "veszélyek korában ezért mindent megteszünk", ezt szolgálta a nemrég sikeresen lefolytatott, 30 éve nem látott léptékű, Adaptive Hussars 23 elnevezésű katonai-védelmi gyakorlat, valamint a Magyar Honvédség szemléletének, illetve személyi és eszközállományának megújítása - tette hozzá.



A miniszter a közlemény szerint elmondta: a haderőfejlesztés keretében az egyik legfontosabb cél, hogy a Magyar Honvédség a legmodernebb, 21. századi csúcstechnológiával legyen felszerelve, ezt szolgálják az új beszerzések is.



Rámutatott: az új eszközállomány beérkezésével és rendszerbe állítása mellett egyúttal lehetőség nyílik a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok - törvényben meghatározott értékhatárig történő - értékesítésére.



A tárcavezető tájékoztatott arról is, hogy a Magyar Honvédség régóta értékesíteni kívánja a számára feleslegessé vált, leselejtezett, nem használható eszközöket, azzal a céllal, hogy helyet biztosítson a nagyléptékű haderőfejlesztési programjának keretében beérkező haditechnikának, valamint, hogy az értékesítésükkel forrást teremtsen a modernizálni kívánt eszközei számára.



Az értékesítéssel az eszközök tárolási költségeivel is megtakarítást tudunk elérni - emelte ki a miniszter.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közleményben rámutatott Szerbia Magyarország fontos szomszédja és stratégiai partnere, amelyet hűen tükröz a sokrétű, számos területre - így a haditechnikára - kiterjedő kétoldalú védelmi és katonai együttműködés is.



Hozzátette: a nemzetközi kötelezettségek betartása mellett Magyarország lehetővé teszi a fent említett, a haderőfejlesztés nyomán feleslegessé váló haditechnikai eszközök és szakanyagok továbbértékesítését Szerbia felé.