Média

NMHH: méltóságsértő volt a kolumbiai kisfiú megalázása az RTL-en, másodfokon is pert nyert a Médiatanács

A műsorvezetők a Pedritónak hívott kolumbiai kisfiú testalkatára és a táplálkozására tettek megjegyzéseket, és más módon is gúnyolódtak rajta. 2024.01.24 18:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megsértette az emberi méltóságot az RTL "Celeb vagyok, ments ki innen!" című realityműsorának 2022. október 18-án sugárzott epizódja, amikor a műsorvezetők a Pedritónak hívott kolumbiai kisfiú testalkatára és a táplálkozására tettek megjegyzéseket, és más módon is gúnyolódtak rajta - ismertette a Fővárosi Ítélőtábla friss jogerős döntését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága szerdán az MTI-vel.



A közleményben azt írták: a fellebbviteli bíróság helybenhagyta az elsőfokú döntést, amely elutasította az RTL által az NMHH Médiatanácsával szemben benyújtott keresetet. A médiahatóság tavaly májusi határozatában a műsorszám méltóságsértő jellege miatt kétmillió forint bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra, és a jogsértés tényéről tájékoztató nyilatkozat közzétételére is kötelezte.



"Tudod, hogy ha mondjuk, tíz éven keresztül fánkot fogsz zabálni, mint eddig, akkor 150 kg leszel 16 éves korodra, ugye?" - többek között ezt kérdezte a műsorvezető a "Celeb vagyok, ments ki innen!" 2022. október 18-án sugárzott műsorszámában szereplő kolumbiai kisfiútól. Az idézett mondat csak egy volt azon sérelmezhető kérdések közül, amelyek miatt a médiahatóság eljárást indított, és kétmillió forint bírságot szabott ki a televízióra - olvasható a közleményben.



Hozzátették: a médiaszolgáltató a döntéssel szemben bíróságon keresett jogorvoslatot, de mind az elsőfokú bíróság, mind pedig az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla a Médiatanácsnak adott igazat: az RTL vizsgált műsorszáma emberi méltóságot sértett. A jogsértés súlyához képest sem a kiszabott bírság mértéke, sem a jogsértés tényét elismerő közlemény közzétételére kötelezés nem tekinthető túlzónak - erősíti meg az ítélőtábla határozata.



Mindezzel ugyanis a médiaszolgáltató olyan üzenetet közvetített, amely "a testszégyenítés létjogosultságát, hatásait, illetve a bántalmazó kultúrát erősíthette" - olvasható az indokolásban, ami rámutat arra is, hogy a műsorszámban Pedritónak hívott kisfiú koránál fogva nem lehetett tisztában szerepeltetésének valódi céljával, és nem számolhatott annak következményeivel - ismertették.



Megjegyezték: a "Celeb vagyok, ments ki innen!" megalázó jelenetének megítélésén az sem változtat, hogy az egyik műsorvezető már az adásban jelezte, hogy talán túl messzire mentek az élcelődéssel. A bírósági döntés kiemeli: nem fikciós műfajról van szó, hanem valóságshow-ról, tehát lényegtelen, hogy a műsorszámnak volt-e pontos forgatókönyve, vagy a szereplők improvizáltak-e.



A műsorszám tartalmát ugyanis a nézők felé közvetített üzenet szempontjából kell vizsgálni, a néző pedig a valóságshow műfaját úgy értelmezi, hogy abban a valóságot látja, azaz nem megrendezett jelenetet - hangsúlyozták.

Hozzáfűzték: a döntés hátteréhez tartozik, hogy a médiaszabályozás elsősorban nem a médiában szereplő személyek, hanem a közönség érdekeit védi. A médiahatóság arról dönt, hogy a vizsgált műsorszámok üzenete, megközelítésmódja sérti-e az emberi méltóság alapvető értékét. Az emberi méltóság értékét negligáló tartalom jelentős rombolást tud végezni az emberi méltóság tiszteletének kultúrájában.



Kiemelték: a gyermekek védelmének szempontja különösen nagy súllyal esik latba az egyes esetek mérlegelésekor.



A Médiatanács az emberi méltóság védelme érdekében felléphet akkor is, ha a műsorszámban szereplő, megalázó helyzetbe hozott személy egyébként hozzájárulását adta szerepléséhez, és utóbb sem sérelmezte annak tartalmát - áll a közleményben.