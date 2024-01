Kormány

Rétvári Bence: az óvónők is megkapják a 32,2 százalékos béremelést

Az ország minden óvónőjének januári bére már 32,2 százalékkal emelt bér lesz, a következő évben pedig további 11 százalékkal emelkedik a keresetük - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára kedden a Nógrád vármegyei Vizslás községben.



Rétvári Bence a helyi óvoda bővítésének és felújításának átadásán tartott ünnepségen kijelentette: a kormány számára kifejezetten fontos az óvodák fejlesztése és az óvónők megbecsülése, ezért lényeges, hogy a végre elindult pedagógusbér-emelés kiterjed az óvónőkre is.



"Meg tudtuk teremteni európai uniós és hazai forrásból a valaha volt legnagyobb óvónői béremelés kereteit, ez a két béremelés idén és jövőre is megvalósul; ezt összeadva a tavalyi és tavalyelőtti béremelésekkel, az óvónők esetében közel duplájára emelt bérről beszélhetünk" - fogalmazott az államtitkár.



Kitért arra is, hogy az elmúlt 13 évben 18 ezer új óvodai férőhelyet hoztak létre, az óvónők száma pedig 30 ezerről csaknem 31 ezerre nőtt.



Ismertette, óvodák építésére, bővítésére és felújítására közel 320 milliárd forintot fordítottak az elmúlt években, és az étkezés a bölcsődékben és az óvodákban tíz gyerekből nyolc számára ingyenes.



Rétvári Bence hozzátette: "Németországtól Norvégiáig egyáltalán nem alapvető, hogy az óvodai ellátás ingyenes".



Meg kell becsülni a magyarországi óvodai rendszert, az óvónők munkáját, és "örülhetünk annak, hogy egyre inkább családbarát országban élünk", ahol a családokat nemcsak anyagilag támogatja a kormány, hanem olyan intézményrendszer van a védőnőktől kezdve a bölcsődéken át az óvodákon keresztül az iskoláig, amely a család szempontjait tartja fontosnak - hangsúlyozta az államtitkár.



A vizslási Bóbita óvodát TOP Plusz pályázati forrásból 180 millió forintért újították fel és bővítették. Az 55 gyerek befogadására alkalmas kétcsoportos óvoda épületének teljes körű korszerűsítése mellett egyéni fejlesztőszobát, logopédiai foglalkoztatót, tornatermet és raktárt is kialakítottak, továbbá megépült az udvari játszótér, egy madármegfigyelő, egy KRESZ-pálya és magaságyások, ahol kertészkedni fognak a gyerekek.



A néphagyományokat őrző, környezettudatos óvoda célja, hogy elnyerje a Zöld óvoda címet - ismertette Marcsok Nikoletta, az intézmény vezetője.



Az ünnepségen Skuczi Nándor (Fidesz-KDNP), a Nógrád Vármegyei Közgyűlés elnöke megköszönte, hogy a kormány törődik a vidék Magyarországával.



Becsó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy Vizsláson a templom, közintézmények, utak, járdák is megújultak az elmúlt három és fél évben.



Sándor József, a község független polgármestere megköszönte az önkéntesek és helyi vállalkozások támogatását és munkáját az udvar, a játszótér és a kert kialakításánál.