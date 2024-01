Állati

A vadmacska lett az Év emlőse

A házi cirmos közeli rokonát, a vadmacskát választotta 2024-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum és a Fővárosi Állat- és Növénykert közreműködésével.



Az európai vadmacska küllemében nagyon hasonlít a házi macskához, de életmódjában, viselkedésében vérbeli vadállat - olvasható a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. MTI-hez eljutatott tájékoztatójában.



A Skóciától Dél-Európáig, keletre a Kaukázus hegyvonulatáig megtalálható ragadozó a nappalokat sűrű erdők, bozótosok mélyén, sziklaüregekben, fák odvában meghúzódva tölti. Az éjszaka leple alatt a nyíltabb terepen, erdei tisztásokon vadászik. Tápláléka csaknem kizárólag frissen elejtett állatokból áll: rágcsálókat, madarakat, de akár üregi nyúl méretű zsákmányt is ejthet.



Táplálékösszetétele elsősorban a kínálat függvénye. Mezei pockokban bővelkedő években több vadmacska is kizárólag ezeket a mezőgazdasági károkat okozó kisemlősöket fogyasztja.



A tájékoztató szerint a genetikai vizsgálatok elérhetőségének egyszerűsödésével a jövőben fog kirajzolódni a vadmacskaállományok valódi természetvédelmi helyzete. De már most is látható, hogy vannak olyan területek, ahol a hibridizáció (a házimacskákkal való keveredés) mértéke jelentősen nőtt, ami veszélyezteti az állomány hosszú távú fennmaradását. A felelős házi macskatartás, a házi kedvencek következetes ivartalanítása és portán belül tartása jelentősen segítheti a faj megmaradását - hívják fel a figyelmet a közleményben.



Felidézték, a Vadonleső Program - Magyarország egyik első, úgynevezett közösségi adatgyűjtő programja - önkéntesek bevonásával, 18 védett növény- és állatfaj elterjedési és veszélyeztetettségi adatainak gyűjtését végzi 2009 óta. A program gondozásában, az Év emlőse kezdeményezés keretében már a 11. fajt vizsgáltak, amelynek apropóján egész éves eseménysorozattal hívják fel a figyelmet a kiválasztott védett vagy fokozottan védett emlősfaj és élőhelye fontosságára, jellemzőire.