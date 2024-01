Belpolitika

Kiabálással zavarták meg Dobrev Klára fórumát, egy biztonsági őr lépett közbe - videó

A fórum vége felé egy dühös férfi pattant fel a közönség soraiból, hogy számon kérje a DK-sokat. 2024.01.23 09:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy fiatal férfi zavarta meg a DK kulturális programbemutatóját Erzsébetvárosban - számolt be a Gulyáságyú Média. A hetedik kerületi Zsidó Történeti Tárban megrendezett eseményen Dobrev Klára, EP-képviselő, a párt árnyékkormányának miniszterelnöke, Barkóczi Balázs oktatási és kulturális árnyékminiszter és Szűcs Balázs, Erzsébetváros alpolgármestere is felszólalt. A közönségben több más DK-s politikus is követte a rendezvényt, köztük Niedermüller Péter és Varju László.



A fórum vége felé egy dühös férfi pattant fel a közönség soraiból, hogy számon kérje a DK-sokat. Először a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazást rótta fel (Gyurcsány Ferenc pártelnök akkor miniszterelnökként a határon túli magyarok magyar állampolgársága elleni szavazásra buzdított). "2004-ben miért uszította a székelyeket és a magyarokat egymás ellen ebben az országban?"- kérdezte, aztán az első sorban ülő Dobrev felé fordulva közölte, hogy "Gyurcsány Ferencnek felelnie kell 2006-ért is".



Dobrevnek, aki ekkor már befejezte programadó beszédét, az ismeretlen férfi azt is felrótta, hogy nem állt ki Márki-Zay Péter mellé a színpadra a 2022-es választási vereség éjszakáján. "Maga elárulta az összefogást. Szégyellje magát! Maguk miatt tart itt ez az ország! Menjenek innen, takarodjanak az országból" - mondta, miközben egy biztonsági őr tuszkolta ki a teremből.



Gréczy Zsolt, DK-s országgyűlési képviselő, az est moderátora ekkor közbeszólt: "Ugye az állatkert az másik kerületben van?" A közbevetést tapssal fogadta a közönség.