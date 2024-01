EU

Döntött európai parlamenti listájáról a Párbeszéd-Zöldek

Kongresszust tartott a Párbeszéd-Zöldek, a delegáltak - többek között - döntöttek az európai parlamenti (EP-) választási listáról, valamint a két korábban lemondott elnökségi tag pótlásáról.



A szombaton az MTI-hez eljuttatott közleményük szerint a szavazások eredményeként "erős, zöld, civilekből és aktivistákból álló EP-lista jött létre Jávor Benedekkel az élen, aki Karácsony Gergely főpolgármesterrel együtt újra bekerült a párt elnökségébe".



Hangsúlyozták, a pártok és az önkormányzatok politikusainak jelentős szerepük van a környezeti és éghajlati válság elleni küzdelemben. "A Párbeszéd-Zöldek elkötelezett a zöld értékek, a klímaválság elleni hatékony fellépés mellett, és ezt igyekszik markánsan érvényre juttatni a június 9-i önkormányzati és EP-választás során is" - olvasható a közleményben, amely szerint "zöldpolitikusok mellett számos elkötelezett, szakértő civil és fiatal" is felkerült a párt listájára.



Közölték: az európai parlamenti lista első öt helyén Jávor Benedek elnökségi tag, Budapest brüsszeli irodájának vezetője, korábbi EP-képviselő; Hlavács Judit civil akkumulátorgyár-ellenes aktivista, korábbi gödi önkormányzati képviselő; Kocsis Krisztián neurobiológus kutató, a Roma Műhely vezetője; Szabó Tímea parlamenti frakcióvezető; Karácsony Gergely főpolgármester, elnökségi tag szerepel.



Céljuk, hogy tovább erősítsék a zöld értékek képviseletét a június 9-i választásokon, "amelyek alapját a már több párt és önkormányzat által is aláírt, 14 pontos Zöld minimum programunk adja". "Hisszük, hogy a jövő csak zöld, igazságos és szolidáris lehet, ezért mi ilyen Magyarországért, ilyen Európáért dolgozunk" - írták.