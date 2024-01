Egészségügy-kamara

A MOK ragaszkodik a szakmai szabályok betartásához az ügyeleti rendszerben is

2024.01.19 20:48 MTI

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) ragaszkodik a szakmai szabályok betartásához, a betegek biztonságos ellátásához a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti rendszerben is - közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.



Azt írták, a Magyar Orvosi Kamarát olyan, a betegágyak mellett dolgozó orvosok, egészségügyi szakemberek alkotják, akik elkötelezettek a hivatásuk iránt, a MOK kizárólag szakmai szempontok alapján fogalmazza meg véleményét, és ha a gyógyítás feltételeinek romlását észleli, azt a jövőben is jelezni fogja. Úgy látják, az új ügyeleti ellátási rendszer továbbra sem problémamentes.



A hibák orvoslását az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a kamara egyaránt kezdeményezte, és a MOK háziorvosi munkacsoportja segíti a folyamatot - tették hozzá.



Hangsúlyozták, a kapacitáshiány valós jelenség, ezt igazolja szerintük, hogy januártól a háziorvosokat a járások helyett már az egész vármegyében kötelezik ügyeleti ellátásra.



Kitértek arra, hogy az elmúlt időszakban az ügyeleti ellátás kapcsán két törvényszéki ítélet született; a szegedi ítélet azt mondja ki újra, hogy a háziorvos köteles ügyelni (tekintet nélkül például az életkorára), a debreceni viszont azt, hogy a szerződés nem lehet az OMSZ diktátuma, annak egyenrangú felek közös megállapodásának kell lennie.



A kamara a továbbiakban is ehhez tartja magát, és legjobb tudása szerint segíti a lakosság minél jobb egészségügyi ellátásának megszervezését - fogalmaztak.