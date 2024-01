Diplomácia

Orbán Viktor: óriási lehetőséget látunk Magyarország számára az új világgazdasági rendszerben

Ázsia megállíthatatlanul emelkedik, és ebben az új világgazdasági rendszerben óriási lehetőséget látunk Magyarország számára - hangsúlyozta Orbán Viktor, miután Pham Minh Chinh vietnami miniszterelnökkel tartott találkozón a két ország képviselői több megállapodást is aláírtak a Karmelita kolostorban.



A magyar miniszterelnök felidézte: "a keleti nyitás politikája abból a gondolatból származott, hogy úgy éreztük, a világ gyorsan át fog alakulni, az erőviszonyok meg fognak változni és Ázsia felemelkedésére valamilyen választ kell adnia Magyarországnak". Ebből a szempontból rendkívül fontos Magyarországnak a vietnami miniszterelnök látogatása; olyan kontinensről érkezett, amely megállíthatatlanul emelkedik, és benne Vietnam is példátlan módon fejlődik, könnyű megjósolni, hogy az előttünk lévő korszak nyertesei közé tartozik majd - tette hozzá Orbán Viktor.



Kijelentette: minden ilyen átalakulás egyszerre lehetőség és kockázat. "Mi ebben az új világgazdasági rendszerben óriási lehetőséget látunk Magyarország számára, hiszen származását tekintve a magyar egy keleti nép. A Nyugathoz tartozunk, de Keletről jöttünk, értjük azt a világot, és azok az értékek, amelyek ott fontosak, azok a magyaroknak is fontosak: a tisztelet, az egyenrangúság, a család és saját nemzetünk szolgálata" - fogalmazott a magyar kormányfő.