Közlekedés

BKK: péntektől a megváltozott utasforgalomhoz igazodó menetrend lép életbe

Az átalakult utazási szokásokhoz igazítja menetrendjét a Budapesti Közlekedési Központ (BKK): január 19-étől a hétfői és pénteki csúcsidőben több sűrűn közlekedő járat menetrendje is változik - közölte a cég csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint az otthoni munkavégzés és a rugalmas munkakezdés általános elterjedésével a hét végén (pénteken), illetve a hét elején (hétfőn) is kisebb, körülbelül 5 százalékkal alacsonyabb forgalom jellemző, ráadásul a reggeli csúcsidőszakban (7 és 8 óra között) hétfőn csaknem 10, pénteken pedig 15 százalékkal kevesebben utaznak közösségi közlekedéssel.



A BKK úgy döntött, hogy január 19-től, péntektől több járatának menetrendjét is a megváltozott utasforgalomhoz igazítja - írták, hozzátéve, hogy hétfőn és pénteken csúcsidőben azok a BKK-járatok, amelyek a mért utasforgalomhoz képest eddig sűrűbben, vagy több párhuzamos járattal együtt közlekedtek, legfeljebb 1-2 perccel ritkábban járnak majd.



Ezekre példa a 20E, amely 4-5 perc helyett 5 perc, vagy a 11-es busz, amely 4 perc helyett 4,5 percenként közlekedik majd hétfőnként - fűzték hozzá.



Közölték azt is, hogy február 5-től bővülnek Rákosmente és környezetének közlekedési kapcsolatai: változik a 298-as busz menetrendje, valamint új 275-ös autóbuszjárat jelenik meg Rákoscsaba-Újtelep térségében.



A BKK azt írta, a felszabaduló erőforrásokat teljes mértékben hálózati fejlesztésre fordítják.



Hozzátették azt is, tavaly több szinten - többek között a szakmai civil szervezetek részvételével - zajló egyeztetések előzték meg az életbe lépő menetrendváltozást, annak tartalmát az érintettek megismerték és alapvetően egyetértettek vele.