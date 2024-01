Belpolitika

Tüttő Kata: az MSZP célja egy összetartó Magyarország megteremtése

Egy összetartó Magyarország megteremtése a célja az MSZP Rendszerváltást! című programjának - közölte az ellenzéki párt európai parlamenti (EP-) listavezetője szerdán.



Tüttő Kata az MSZP Facebook-oldalán közzétett videóban azt mondta, az ellenzéki önkormányzatokban megmutatták, hogy létezik másfajta kormányzás. Létezik másik út Magyarország számára, erről szól a szocialisták Rendszerváltást! című programja - jelentette ki.



Elmondta, a program foglalkozik mindazzal, amivel egy közösségnek foglalkoznia kell, lakhatással, oktatással, egészségüggyel, biztonsággal, a környezettel, az idősekkel, a családokkal, az önkormányzatokkal és az Európai Unióval.



Nincs olyan, hogy Magyarország vagy Európa, csak Magyarország és Európa van - jelentette ki, legfontosabb feladatnak azt nevezve, hogy Magyarországra kell hozni az uniós pénzeket.



Közölte, annak idején az MSZP vitte be Magyarországot az EU-ba, és most dolga van azzal is, hogy az ország bent maradjon az EU-ban. Ehhez barátokat kell szereznie Magyarországnak - tette hozzá.



Elmondta, meg kell erősíteni Európát, de ez "nem több Brüsszelt jelent", hanem erősebb helyi közösségeket, helyi önkormányzatokat.



A válságokban kiderült, azok az országok ellenállóbbak, ahol jól működnek az önkormányzatok - vélekedett Tüttő Kata.



Kitért arra, hogy meg kell erősíteni az európai szociáldemokráciát, a válságok korában olyan utat kell építeni, amit a közösség minden tagja képes járni. Ennek az útnak a kötőanyaga a biztonság, az esélyegyenlőség, a fenntarthatóság és a szolidaritás - mondta.



Tüttő Kata azt is mondta, a nőknek olyan EU-ra van szüksége, amely érti őket, amely női szemmel gondolkozik akkor, amikor biztonságról, családról, munkáról vagy a gyermekek jövőjéről van szó.