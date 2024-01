Miniszterelnök

Így nézett volna ki Orbán Viktor az 1930-as években - videó

És te hogy néztél volna ki a '30-as években? - teszi fel a kérdést Orbán Viktor legújabb TikTok-videója mellett. A miniszterelnök fiókjában kipróbálták a How I would look like in the 1930s nevű filtert.